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ВТБ не будет принимать участие в IPO Saudi Aramco

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ не планирует принимать участие в IPO Saudi Aramco, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

На вопрос о возможном участии банка в размещении акций этой компании он ответил отрицательно.

В начале ноября Саудовская Аравия официально сообщила о планах по проведению IPO своей государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории. При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь $40 млрд.

ВТБ Saudi Aramco

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