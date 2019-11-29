Общий спрос инвесторов в ходе IPO Saudi Aramco превысил $44 млрд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Общий спрос на акции саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в рамках IPO составляет 166,3 млрд саудовских риалов, или около $44,3 млрд, сообщила инвестиционная компания Samba Capital, один из организаторов сделки.

Сбор заявок начали 17 ноября, от индивидуальных инвесторов их принимали до 28 ноября, от институциональных инвесторов будут принимать до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря. Размещение Saudi Aramco пройдет на местной бирже - Tadawul.

По данным Samba Capital, розничные инвесторы подали заявки на сумму 47,4 млрд саудовских риялов ($12,6 млрд), всего интерес к сделке проявили 4,9 млн индивидуальных покупателей.

Институциональные инвесторы подали заявки на 118,9 млрд саудовских риалов ($31,7 млрд).

Саудовские власти планируют в ходе IPO продать 1,5% компании, при этом до 0,5% может быть отдано розничным инвесторам.

Ценовой диапазон размещения Saudi Aramco составляет 30-32 саудовских рияла за акцию, или $8-8,53 за акцию, что соответствует оценке всей компании в $1,6-1,7 трлн. За 1,5% правительство Саудовской Аравии может получить от $24 млрд до $25,6 млрд.

Среди институциональных инвесторов основными участниками IPO, скорее всего, станут компании и фонды из стран Азии и Ближнего Востока. Западные СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что возможность покупки акций саудовского нефтяного гиганта изучают суверенный фонд Кувейта и суверенный фонд эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority. Также саудовские власти вели переговоры с китайским фондом Silk Road Fund, государственной нефтекомпанией КНР Sinopec и с инвестиционным фондом China Investment Corporation.