Saudi Aramco официально объявила об IPO

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия официально сообщила о планах по проведению IPO своей государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Как говорится в ее сообщении, акции крупнейшей в мире интегрированной компании будут предложены на бирже Саудовской Аравии - Tadawul.

Цена размещения и финальное количество акций, которые будут размещены, определят в конце периода сбора заявок. Предложение доступно индивидуальным инвесторам (граждане Саудовской Аравии, иностранные граждане, проживающие на территории страны, а также граждане стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива) и квалифицированным (институциональным) инвесторам.

Для участия иностранных компаний в IPO Управление рынков капитала Саудовской Аравии упростило условия для получения ими статуса квалифицированного инвестора, отмечается в сообщении. Иностранные компании имеют право участвовать в IPO через депозитарий в Саудовской Аравии.

Над размещением компании будет работать масштабный пул международных банков. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO Saudi Aramco назначены Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Saudi Arabia, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia и Samba Capital. Кроме того, на локальном рынке над сделкой будут работать саудовские инвестиционные компании: Al Rajhi Capital, EFG Hermes KSA, GIB Capital, Riyad Capital и Saudi Fransi Capital.

Также в качестве координаторов предложения акций компании за пределами Саудовской Аравии выступят банки Societe Generale, UBS, BNP Paribas, BOCI Asia, Credit Agricole, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, SMBC Nikko, RBC Europe и Banco Santander.

Согласно сообщению компании, один из банков будет назначен стабилизирующим агентом и получит от акционера право приобрести дополнительно до 15% от общего числа размещенных акций по цене размещения. Опцион может быть реализован частично или полностью в течение 30 календарных дней с момента начала официальных торгов на бирже.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории. При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь $40 млрд. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире. Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2019 года составила $68 млрд, выручка - $244 млрд, свободный денежный поток - $59 млрд.

Ожидается, что сбор заявок от инвесторов стартует 4 декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря, сообщил на этой неделе телеканал Al Arabiya.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.