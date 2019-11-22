Brent подешевела до $63,64 за баррель после взлета котировок накануне

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в пятницу после взлета в четверг, давление на спрос оказывает ситуация вокруг торговых переговоров США и Китая.

К 8:09 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,52%) к уровню закрытия четверга и торговались у $63,64 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $1,57 (2,52%), до $63,97 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевели к этому времени на $0,38 (0,65%), до $58,20 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,57 (2,75%), до $58,58 за баррель.

По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ еще на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине.

Представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы так далеко ехать, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, вынужденной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

Минэнерго США ранее объявило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.