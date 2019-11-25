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Нефть Brent подорожала до $63,49 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР.

В выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени составляет $63,49 за баррель, что на $0,1 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,58 (0,91%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,06 (0,1%) - до $57,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,81 (1,38%), до $57,77 за баррель.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки. Он отметил, что при этом, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем.

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Неоднозначные сигналы относительно хода торговых переговоров США и КНР провоцируют резкие колебания цен на нефть, и такая ситуация, вероятно, сохранится в ближайшее время.

"Нефтяной рынок продолжит падать и вновь подниматься на этой неделе, поскольку настрой трейдеров постоянно меняется в зависимости от поступающих новостей о ходе переговоров", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Рынку приходится иметь дело с этим пинг-понгом в торговых переговорах", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе на 3 единицы - до 671 установки.

нефть

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