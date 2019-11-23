Трамп усомнился в подписании законопроекта по Гонконгу ради сделки с КНР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил, что не станет подписывать законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", единогласно одобренный Сенатом США, поскольку Вашингтон ведет переговоры о "крупнейшей в истории торговой сделке" с Пекином. Об этом он заявил в интервью в программе Fox & Friends.

Трамп подчеркнул, что он поддерживает протестующих в Гонконге, но в то же время отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин является "его другом".

"Я за Гонконг. Я за свободу. Я за все те вещи, которые мы хотим сделать. Но в то же время мы в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории", - сказал президент США.

В ходе интервью он назвал Си Цзиньпина "невероятным парнем" и "своим другом", а также заявил, что без торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином китайские власти уже убили бы "тысячи" людей в ходе подавления протестов.

"Если бы не я, Гонконг был бы уничтожен за 14 минут", - сказал Трамп.

На этой неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Согласно законопроекту, Гонконг может лишиться преференций в торговле с Вашингтоном, если не будет сохранять достаточную автономию.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Изначально их причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

Из-за протестов власти Гонконга сначала отложили, а затем полностью отменили принятие поправок, но протестующие продолжили выходить на улицы с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.