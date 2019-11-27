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"Транснефть" подписала еще 18 соглашений о компенсациях казахским нефтяникам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали еще 18 соглашений о выплате компенсации за некондиционную нефть, сообщила пресс-служба казахстанской компании. В ноябре компании заключили 14 таких соглашений. "КазТрансОйл" получает компенсации в связи с загрязнением нефти хлоридами в трубопроводе "Дружба".

Всего, по данным "КазТранОйла", в апреле-мае из-за этого форс-мажора было загрязнено около 699 000 тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний. "КазТрансОйл" ведет с оператором "Дружбы" переговоры от имени пострадавших.

Соглашения в пользу остальных 6 компаний будут оформлены по мере их готовности.

"Транснефть" готова выплатить пострадавшим нефтяникам по $15 за баррель некондиционной нефти.

В конце апреля белорусские партнеры "Транснефти" сообщили, что в нефтепроводе "Дружба" появилась некондиционная нефть, с повышенным содержанием хлорорганики, которая разъедает оборудование. Из-за этого пришлось прерывать поставки нефти в страны Европы и вытеснять загрязненную нефть обратно в Россию. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и было умышленным. По факту возбудили уголовное дело.

"Транснефть" обещала выплатить потерпевшим компенсации, если они документально подтвердят понесенный ими ущерб. После этого она планировала компенсировать собственные затраты за счет истинных виновников загрязнения.

КазТрансОйл Транснефть Дружба

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