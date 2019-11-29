"Транснефть" зарезервировала 23 млрд рублей для пострадавших из-за форс-мажора на "Дружбе"

Создание резерва не означает, что компания признает ответственность за инцидент

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" зарезервировала 23 млрд рублей на возмещение убытков грузоотправителям из-за загрязнения нефти в труброводе "Дружба" в апреле 2019 года. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.

"Резерв не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями по осуществлению выплат", - подчеркнула компания. Также там указали, что создание резерва не означает, что монополия признала ответственность за форс-мажор, который случился из-за "действий третьих лиц".

Руководство компании ожидает, что в досудебном порядке последствия инцидента будут урегулированы в течение года, если грузоотправители проявят заинтересованность в предложенном механизме.

Ранее "Транснефть" обещала возместить убытки партнерам, если они документально подтвердят потери, их размер и негативные последствия. Компания объявила, что готова платить компенсации из расчета $15 за баррель некондиционной нефти. Затем компания планирует возместить свои расходы за счет виновных в загрязнении нефти.

В конце апреля белорусские партнеры "Транснефти" сообщили, что в нефтепроводе "Дружба" появилась нефть, с повышенным содержанием хлорорганики, которая разъедает оборудование. Из-за этого пришлось прерывать поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии и вытеснять некондиционное топливо в Россию. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и было умышленным. По факту возбудили уголовное дело.