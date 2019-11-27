Подпавшая под санкции за поставки турбин в Крым "Интеравтоматика" решила ликвидироваться

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ЗАО "Интеравтоматика" 26 ноября подало заявление о ликвидации юридического лица, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

"Интеравтоматика" находится под западными санкциями из-за истории с поставкой газовых турбин Siemens в Крым.

Германский концерн является одним из основных акционеров "Интеравтоматики" с долей 46%. С лета 2019 года крупнейшим акционером компании стало ОАО "ВТИ", которое за счет выкупа акций "Технопромэкспорта" стало владельцем 54% (ранее было 37%).

Глава Siemens в России Александр Либеров в октябре говорил, что компания надеется в ближайшие сроки выйти из капитала "Интеравтоматики". При этом он не уточнял возможного покупателя.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Интеравтоматики" в 2018 году упала в три раза по сравнению с 2017 годом, до 507 млн руб. Чистая прибыль снизилась в пять раз и составила 51 млн руб.

В Siemens отказались от дополнительных комментариев по ликвидации "Интеравтоматики".

После того как проданные Siemens "Технопромэкспорту" газовые турбины для строительства электростанции в Тамани летом 2017 года были поставлены в Крым, немецкий концерн заявил о корректировке своей работы в России. В частности, Siemens решил выйти из капитала "Интеравтоматики".

В августе 2017 года Siemens и подконтрольные ему компании направили "Интеравтоматике" письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с ней, а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств.

В результате "Интеравтоматика" обратилась в суд. Компания добивалась взыскания с Siemens убытков в размере 117,1 млн рублей и 5,45 млн евро. Позже требования были снижены до 46,8 млн рублей и 1,4 млн евро. Суд оставил иск без удовлетворения.