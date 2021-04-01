Санкции лишили Siemens 266 млн рублей дивидендов от российской компании

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ЗАО "Интеравтоматика" в 2019 году не выплатило 224,5 млн рублей дивидендов одному из своих акционеров - германскому концерну Siemens, говорится в отчете инжиниринговой компании. "Интеравтоматика" находится под санкциями Евросоюза, и ее платежи не могут быть зачислены на счета в европейских банках, объяснила компания.

Остальные акционеры "Интеравтоматики" свои дивиденды получили: ОАО "ВТИ" - 266,5 млн рублей, ООО "ИнтерТЭК" - 21,1 тыс. рублей

"Интеравтоматика" с конца 2019 года находится в процессе ликвидации. Как следует из отчета компании, ликвидация должна была завершиться к апрелю 2021 года.

Германский концерн был крупнейшим акционером "Интеравтоматики" с долей 46% до лета 2019 года, когда ОАО "ВТИ" увеличило свою долю до 54% с 37% за счет выкупа акций "Технопромэкспорта".

"Интеравтоматика" находится под западными санкциями из-за истории с поставкой газовых турбин Siemens в Крым. После того как проданные Siemens "Технопромэкспорту" газовые турбины для строительства электростанции в Тамани летом 2017 года были поставлены в Крым, германский концерн обещал скорректировать свою работу в России и, в частности, выйти из капитала "Интеравтоматики".

В августе 2017 года Siemens и подконтрольные ему компании направили "Интеравтоматике" письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с ней, а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств.

В результате "Интеравтоматика" обратилась в суд. Компания добивалась взыскания с Siemens убытков в размере 117,1 млн рублей и 5,45 млн евро. Позже требования были снижены до 46,8 млн рублей и 1,4 млн евро. Суд оставил иск без удовлетворения.