Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Решение является окончательным и не подлежит обжалованию

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для НАК "Нафтогаз Украины" решение по жалобе ПАО "Газпром" по позиции Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража", - написал он на своей странице в фейсбуке в среду.

Как говорится в пресс-релизе суда, решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

"Сегодняшнее постановление означает, что действия "Газпрома" отклонены и что специальный арбитраж никоим образом не будет отменен. В рамках оценки Апелляционный суд установил отсутствие каких-либо доказательств того, что в процедуре была допущена какая-либо ошибка", - говорится в сообщении.

В суде также сообщили, что слушания еще по двум жалобам (апелляции по делу о поставке газа и транзиту) "Газпрома" назначены на 2020 год.

В пресс-службе "Нафтогаза" напомнили, что решение по контракту на поставку газа выносили в два этапа. Отдельное решение было принято Стокгольмским арбитражем 31 мая 2017 года, тогда арбитраж полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", удовлетворил требование НАК о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, а также отменил запрет на реэкспорт газа.

"Газпром" оспорил это решение 7 ноября 2017 года. Эта апелляция сегодня отклонена", - уточнили в НАК.

В свою очередь Витренко уточнил, что помимо отклоненной жалобы "Газпрома" суд также постановил, что российская компания должна компенсировать расходы НАК "Нафтогаз" на судебный процесс в размере 1,022 млн евро и 1,65 млн гривен и отклонил ходатайство "Газпрома" о секретности.

"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решения Стокгольмского арбитража являются обоснованными, и "Газпрому" эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 9 октября начал слушания по решениям Стокгольмского арбитража, вынесенным в декабре 2017 года и феврале 2018 года по спорам между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром" на поставку и транзит газа.

По словам Витренко, первое из трех дел касается, прежде всего, решения арбитража, которое обнулило обязательства НАК по положениям контракта "бери или плати". "Из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около $80 млрд. Неудивительно, что они хотят его обжаловать", - сообщал ранее исполнительный директор "Нафтогаза".