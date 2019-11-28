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Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка.

Минимальная ставка по рефинансированию ипотеки других банков составит 9% годовых. "Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Сбербанк с 22 ноября снизил ставки по ипотечным кредитам основной линейки на 0,3-0,6 п.п. Снижение ставок по кредитам на покупку строящегося жилья составило 0,4 п.п. в большинстве регионов России, а в шести регионах - 0,6 п.п. Минимальная ставка по кредитам на новостройки составила 6,5% годовых. По кредитам на готовое жилье ставка снизилась на 0,3 п.п., минимальная ставка уменьшилась до 8,5%.

Также Сбербанк с 1 октября снизил ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для основной ипотечной линейки продуктов.

Сбербанк

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