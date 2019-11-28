Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Christofari

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с платформенными технологиями и возможностями искусственного интеллекта, представленными Сбербанком.

Медведева приветствовала цифровой аватар Сбербанка Елена, созданная с помощью синтеза речи и мимики, а также искусственных нейронных сетей. Симпатичная брюнетка в строгом деловом костюме представилась и сообщила, что рада приветствовать премьер-министра на выставке инновационных разработок.

Премьер поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, есть ли у Елены реальный прототип, или же это полностью продукт искусственного интеллекта. Греф ответил, что похожая девушка действительно существует.

Медведеву продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari (Кристофари), который является 29-м в мире по мощности в наиболее авторитетном списке суперкомпьютеров TOP500. Между тем самый мощный находящийся там российский суперкомпьютер МГУ "Ломоносов" занимает 93-ю строчку. Такого показателя Christofari позволяет достичь максимальная производительность в задаче решения линейных уравнений в 6,7 петафлопс, то есть 6,7 квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду.

Греф рассказал, что суперкомпьютер размещен в публичном облаке. При этом Сбербанк использует возможности этого вычислительного центра на коммерческих условиях.

"Мы договорились, что мы по ночам, в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ", - сказал Греф. "Это благородно", - отметил в связи с этим Медведев.

При этом для стартапов также существует супервыгодный тариф использования этих мощностей - 100 рублей за 100 минут в течение трех с половиной дней. Греф также пояснил, что программное обеспечение суперкомпьютера имеет специальную конфигурацию, приспособленную под искусственный интеллект. "Там принципиально другая архитектура", - сказал он.

Анонсируя ранее суперкомпьютер, Сбербанк уточнил, что устройство получило имя Christofari в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари. Суперкомпьютер создан на базе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2 и рассчитан в первую очередь для обучения нейросетей,

Квартира в виртуальной реальности

Премьер-министру также представили технологии дополненной реальности.

В частности, продемонстрированная технология позволяет клиенту с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель и т.д., то есть гораздо быстрее принять решение о покупке.

Медведев заинтересовался этой технологией, заметив, что когда раньше застройщики продавали квартиры на этапе строительства, "там ничего невозможно было представить".

"В принципе, задача такова, чтобы можно было в течение одного часа прийти, выбрать квартиру, получить кредит, не выходя из одного офиса, принять решение о том, какая отделка нужна, заказать отделку и переехать в квартиру уже, собственно говоря, под ключ", - пояснил суть технологии Греф.

"Красивая идея, но в принципе это осуществимо", - заметил Медведев.

Глава Сбербанка заверил, что все инструменты для этого готовы и к концу 2020 года технология может быть воплощена на практике.

Медведев добавил, что это очень перспективно, учитывая тенденцию на снижение ставок по ипотеке. "Главное, чтобы это могли в масштабах страны применять, - подчеркнул премьер. - У меня нет сомнений, что это в Сбербанке пойдет, в масштабах Москвы пойдет". Он подчеркнул, что необходимо, чтобы строительство за пределами Москвы и строительство больших публичных пространств также использовало эти технологии.

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни. В частности, были представлены проекты по созданию робота-юриста, использованию искусственного интеллекта в области медицины обучения, принятия управленческих решений, в сфере стратегического управления. Сотрудники лаборатории проанализировали 57 тыс. документов стратегического планирования, чтобы посмотреть, насколько регионы, вплоть до муниципального уровня, синхронизированы с точки зрения ставящихся целей и предпринимаемых мер с майскими указами президента.

Медведеву продемонстрировали карту, на которой были отражены регионы-отличники. Премьер обратил внимание на место Москвы, которая оказалось в числе лидеров, но была окружена регионами, которые пока еще не могут похвастаться выдающимися результатами.