Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 22 ноября снижает процентные ставки по ипотечным кредитам, говорится в сообщении финансовой организации.

Как отмечается, теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке - от 8,5%. Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,3 процентных пункта (п.п.). Исключение составят продукты "Военная ипотека", "Рефинансирование под залог недвижимости" и программа государственной поддержки для семей с детьми.

Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0,6 п.п.: Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Новосибирская область.

"Сбербанк не останавливается в своем намерении повысить доступность жилья для как можно большего числа граждан нашей страны. Мы продолжаем снижать ставки на ипотечные кредиты. Надеемся, что очередное снижение ставок позволит многим россиянам решить квартирный вопрос в самое ближайшее время", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

В октябре 2019 года Сбербанк на 0,6 п.п. снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.

В начале ноября банк запустил комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволит снизить ставку по ипотеке до 1%.