Группа "Дело" привлекла финансирование Сбербанка на 36,5 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Дело" Сергея Шишкарева, победившая в аукционе по продаже контрольного пакета ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер" и Сбербанк заключили кредитное соглашение на сумму 36,511 млрд рублей.

Согласно сообщению группы, срок обязательств по сделке - 26 февраля 2022 года.

Сумма сделки включает в себя процентные выплаты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Дело".

О том, что группа "Дело" Сергея Шишкарева, победившая в аукционе по продаже принадлежащих РЖД 50% + 2 акции "Трансконтейнера", намерена привлечь финансирование Сбербанка, ранее в среду сообщил "Интерфаксу" генеральный директор группы Игорь Яковенко. Финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств Сбербанка и за счет собственных средств, говорилось в сообщении группы.

Позже кредитная организация подтвердила информацию. Аукцион показал значительный интерес инвесторов к сектору транспорта и логистики в РФ, который показывает высокие темпы развития, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Сбербанк заинтересован в финансировании этого сектора и предоставлении полного спектра банковских продуктов компаниям отрасли. Выкуп акций будет происходить в том числе за счет финансирования Сбербанка", - сообщил топ-менеджер.

"Дело" в среду победила в аукционе, предложив 60,3 млрд рублей. На актив также претендовали "Енисей Капитал" (структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова) и АО "Первая грузовая компания" Владимира Лисина.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 27 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.