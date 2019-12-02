В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Украина в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения РФ о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу, заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямыми поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", - заявил он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было "никаких технических проблем" или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что основной целью газовых переговоров с Россией является заключение нового долгосрочного транзитного контракта после 2019 года по европейским правилам, отдельные переговоры о возможностях закупки российского газа не ведутся. Украина уже четыре года не осуществляет прямых закупок российского газа.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал "Газпром" доплатить НАК $2,56 млрд. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от "Газпрома" газ вместо денег по решению арбитража.