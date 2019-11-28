Партия Порошенко попросила возбудить дело из-за идеи о прямых поставках газа из РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты фракции "Европейская солидарность" направили в Службу безопасности Украины заявление о совершении главой Министерства энергетики Алексеем Оржелем преступления по части 1 статьи 110 УК - посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"25 ноября 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Анатольевич Оржель во время презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве сообщил, что в правительстве могут разработать механизм реализации прямых поставок газа из России на Украину... Поэтому инициативы и заявления Оржеля отражают позицию высшего руководства страны-агрессора и способствуют подрывной деятельности РФ против Украины", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте партии.

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко считают, что заявления Оржеля о возобновлении прямых закупок газа из России являются серьезной угрозой национальной безопасности и могут содержать элементы государственной измены.

"Так называемый "дешевый газ" - это механизм российского политического давления, разрушение системы нашей национальной безопасности, угроза потери суверенитета. И также это источник колоссальной коррупции. Энергетическая безопасность - непосредственная составляющая национальной безопасности нашей страны", - сказано в заявлении "Евросолидарности".