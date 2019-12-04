ФАС обвинила компанию группы Mercury в попытке сорвать проверку

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвиняет ООО "М Фэшн" (группа компаний Mercury) в препятствовании проведению проверки.

Как сообщило ведомство, внеплановая выездная проверка начата в связи с возможным участием компании в антиконкурентном соглашении, однако сотрудники компании препятствуют доступу в кабинеты для проведения осмотра.

В ФАС отметили, что в связи с этим был составлен акт воспрепятствования и протокол по ст. 19.4.1 КоАП (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госконтроля).

Антимонопольное ведомство напоминает, что законодательные поправки, усиливающие ответственность за картель, предполагают введение специального оборотного штрафа за воспрепятствование проверкам, проводимым антимонопольным органом.

Группа компаний Mercury является крупным продавцом часовых и ювелирных изделий.