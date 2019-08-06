Умерла фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер умерла в Италии на 62-м году жизни, сообщает во вторник сайт газеты "Ведомости" со ссылкой на ее друга, журналиста Олега Шарана.

По его словам, Вербер скончалась от инфаркта в больнице Форте-дей-Марми. "Ушла настоящая легенда мира российской и мировой моды", - написал Шаран в фейсбуке.

Сообщение о смерти Вербер подтвердили в пресс-службе ЦУМа журналу HELLO!

Как сообщается на личном сайте Вербер, с начала сотрудничества с компанией Mercury в 1995 году она привезла в Россию более 500 брендов, которые в результате были представлены, среди прочих, в ЦУМе, бутиках Третьяковского проезда и в Барвихе Luxury Village.

Ранее Вебер рассказывала, что на протяжении пяти лет боролась с раком. "...химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм. Я пять лет боролась с раком, и это была непростая борьба", - говорила она в интервью Forbes Woman в 2015 году.