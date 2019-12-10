Правообладатели пожаловались SEC на планы Telegram по запуску криптовалюты

В АЗАПИ опасаются, что платформа TON станет "крупнейшей пиратской площадкой с анонимной монетизацией"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) обратилась в Комиссию по ценным бумагам (SEC) США с заявлением на Telegram из-за опасения, что в случае запуска криптовалюты Gram платформа TON станет самой крупной пиратской площадкой.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор АЗАПИ Максим Рябыко, организация просит SEC "проанализировать риски инвесторов, связанные с легализацией, отмыванием доходов, добытых преступным путем". "Потому что, если будет внедрена криптовалюта Gram на платформе, то она может быть вовлечена в продажу и монетизацию нелегального контента. Следовательно, все доходы, косвенно связанные с оборотом этой криптовалюты, могут влечь за собой риски, в том числе для инвесторов", - сказал Рябыко.

Он выразил надежду, что SEC обратит внимание на обращение АЗАПИ и в рамках расследования проработает этот вопрос с владельцами платформы. "Мы думаем, что, скорее всего, эти вопросы будут задаваться руководству Telegram в рамках иска SEC",- сказал Рябыко.

По мнению АЗАПИ, решением вопроса может стать введение цифровых отпечатков, учитывая, что Telegram никогда не пойдет на то, чтобы раскрывать данные пользователей, к которым правообладатель мог бы предъявить претензии. По такой схеме сейчас работает, например, YouTube, где контент сначала проверяется по базе правообладателей, и только после этого публикуется на сервисе.

"Если Telegram это не внедрит, соответственно, есть риски, что TON станет крупнейшей пиратской платформой с анонимной монетизацией, и это риски, собственно, для всех, в том числе для инвесторов",- сказал Рябыко.

АЗАПИ представляет интересы крупнейших правообладателей, книгоиздателей в России, среди которых издательская группа "Эксмо-АСТ", издательства "Альпина Паблишер", "Манн, Иванов и Фербер", "Азбука-Аттикус", "Союз", "Аудиокнига", "Ардис", "Вимбо".

18 октября стало известно, что Telegram Group вынуждена отложить запуск своей криптовалюты из-за временного запрета на продажу токенов в США, введенного после подачи иска в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания привлекла $1,7 млрд в рамках первичного размещения токенов (ICO) в 2018 году на создание криптовалюты Gram и соответствующей блокчейн-инфраструктуры. Telegram обещала инвесторам предоставить им доступ к токенам не позднее 31 октября, однако SEC потребовала в суде приостановить ICO, которое она посчитала незаконным.

В письме инвесторам, оказавшемся в распоряжении СМИ, отмечается, что компания работает над тем, чтобы устранить опасения SEC.

13 октября со-директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян заявила, что иск регулятора "направлен на то, чтобы не позволить Telegram наводнить американские рынки цифровыми токенами, которые, по нашей оценке, были размещены незаконно". По ее словам, ответчики не раскрыли инвесторам информацию о бизнесе Telegram, финансовом положении, факторах риска компании, как того требует законодательство о ценных бумагах.

SEC неоднократно заявляла, что эмитенты не имеют права обходить требования закона о ценных бумагах, обозначая свой продукт как "криптовалюту" или "цифровой токен". Telegram же хотел получить преимущества публичного размещения, не соблюдая требования о раскрытия информации, призванные защитить инвесторов, заявила SEC.

Иск, поданный SEC, помимо приостановки ICO, предполагает штрафные санкции в отношении Telegram.