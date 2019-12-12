АЗАПИ попросила Apple найти реального владельца приложения Telegram

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) пожаловалась в Apple, что Telegram в магазине AppStore указывает разработчиком своего приложения компанию Telegram Messenger LLP, ликвидированную в первом полугодии 2019 года, и попросили найти актуального владельца приложения. Об этом "Интерфаксу" рассказал гендиректор ассоциации Максим Рябыко.

В АЗАПИ заметили несоответствие, когда в Apple им дали контакты разработчика для прямого общения, в том числе для последующих исков по претензии о нарушении товарного знака "Литрес", объяснил он.

Поскольку разработчиком числится ликвидированная компания, АЗАПИ не может обжаловать его действия в суде.

"Прошу предпринять срочные шаги по идентификации настоящего владельца. Взаимодействие с неопределенным разработчиком лишает нас возможности отправлять им судебные иски за нарушения прав на товарные знаки", - говорится в письме АЗАПИ в AppStore.

Рябыко считает, что Apple может либо определить владельца приложения, либо удалить его из своего магазина, либо самостоятельно отвечать на претензии в случае отказа Telegram удалять пиратский контент.

Ранее на этой неделе АЗАПИ пожаловалась на Telegram в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ассоциации выразили опасение, что в случае введения криптовалюты Gram платформа TON станет самой крупной пиратской площадкой в мире. Ассоциация попросила SEC "проанализировать риски инвесторов, связанные с легализацией, отмыванием доходов, добытых преступным путем". По мнению АЗАПИ, если будет внедрена криптовалюта Gram, то она может быть вовлечена в продажу и монетизацию нелегального контента, а следовательно, все доходы, косвенно связанные с оборотом этой криптовалюты, могут влечь за собой риски, в том числе для инвесторов. Там также подчеркнули, что не администрация мессенджера не отвечает на сообщения напрямую, а реагирует только тогда, когда АЗАПИ обращается через Apple или Google, в магазинах которых размешены его приложения.

АЗАПИ представляет интересы крупнейших правообладателей, книгоиздателей в России, среди которых издательская группа "Эксмо-АСТ", издательства "Альпина Паблишер", "Манн, Иванов и Фербер", "Азбука-Аттикус", "Союз", "Аудиокнига", "Ардис", "Вимбо".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP. Соответствующее заявление о ликвидации юрлица на Британских Виргинских островах, подписанное 19 декабря 2018 года Дуровым, было размещено в базе данных юридических лиц Великобритании. 2 апреля этого года компания была ликвидирована, сказано в реестре.

Telegram в России блокируют с середины апреля 2018 года за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Мессенджер пока продолжает работать. В январе 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ликвидация Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр организатора распространения информации в России, никак не повлияет на ситуацию с блокировкой мессенджера.