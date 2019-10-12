Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.

В иске указано, что Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer Inc. в начале 2018 года начали привлекать капитал для финансирования разработки собственной блокчейн-платформы TON (Telegram open network). Утверждается, что ответчики успели продать порядка 2,9 млрд Gram 171 первоначальному покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд Gram - 39 американским покупателям, и обязались предоставить им токены не позднее 31 октября 2019 года.

Согласно жалобе, ответчик в нарушение Закона о ценных бумагах (1933) не зарегистрировал предложение и продажу своей криптовалюты Gram.

"Наши экстренные действия сегодня направлены на то, чтобы не допустить наводнения Telegram американских рынков цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно. Мы утверждаем, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях с Gram и Telegram, финансовом состоянии, факторах риска и управлении, которые требуются в соответствии с законодательством о ценных бумагах", - говорится в заявлении Стефани Авакян, сопредседателя отдела правоприменения SEC.

В пресс-релизе отмечено, что " Telegram стремится получить выгоду от публичного размещения, не соблюдая давно установленные обязательства по раскрытию информации, направленные на защиту инвесторов".

Telegram в начале 2018 года привлекла $1,7 млрд на разработку блокчейн-платформы. Инвесторам компания сообщила, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Команда Дурова обязалась перед инвесторами запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 года, либо вернуть им деньги.

The New York Times со ссылкой на источники сообщала в конце августа, что Telegram рассчитывает в течение двух месяцев выпустить партию своей криптовалюты Gram. Для нее планируется создать цифровые кошельки, которыми смогут воспользоваться 200-300 миллионов человек.