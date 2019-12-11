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Трамп заявил о возможности наращивать торговлю с РФ в случае улучшения отношений

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о возможности активизации двусторонней торговли при условии улучшения отношений, сообщают в Белом доме.

"Президент отметил, что в случае улучшения отношений можно добиться большего объема торговли между нашими странами", - отмечается в коммюнике канцелярии американского президента.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с Лавровым анонсировал важные сообщения об экономическом сотрудничестве США и России в ближайшем будущем.

"Я думаю, что в отношении нашего экономического сотрудничества в обозримом будущем будут новые значительные сообщения", - сказал Помпео.

Дональд Трамп Сергей Лавров США РФ

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