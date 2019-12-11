Поиск

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал свою встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым "очень хорошей" и заявил, что надеется на продолжение диалога с Москвой в ближайшем будущем.

"Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России", - написал Трамп.

Он отметил, что во время встречи обсуждались многие вопросы, "включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

"С нетерпением жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил президент США.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на встрече с Лавровым предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Российский министр в ответ на вопрос журналистов заявил, что тема выборов вообще не обсуждалась.

Дональд Трамп Сергей Лавров США РФ

Новости по теме

Новости

Трамп выплатил $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран

Адвокат сообщил о тяжелом физическом и психологическом состоянии Ассанжа

Лавров заявил о готовности рассмотреть любые варианты продления СНВ-III

Полицейский и трое прохожих погибли при стрельбе в Нью-Джерси

Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

Адвокат счел преувеличением слова Лаврова об угрожавшем дрелью в СИЗО Уилане

Россия предложила США продлить ДСНВ

Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства РФ в дела США

Порошенко проверят на совершение госизмены при подписании минских соглашений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');