Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал свою встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым "очень хорошей" и заявил, что надеется на продолжение диалога с Москвой в ближайшем будущем.

"Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России", - написал Трамп.

Он отметил, что во время встречи обсуждались многие вопросы, "включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

"С нетерпением жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил президент США.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на встрече с Лавровым предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Российский министр в ответ на вопрос журналистов заявил, что тема выборов вообще не обсуждалась.