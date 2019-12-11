Эксперты увидели риски злоупотреблений в идее упрощенного банкротства россиян

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Введение в России процедуры упрощенного и внесудебного банкротства граждан может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных должников, говорится в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР).

Заключение направлено в Минэкономразвития, соответствующий законопроект которого в настоящее время проходит общественное обсуждение, рассказали "Интерфаксу" в НСФР.

Документ содержит положение, по которому граждане с долгами от 50 до 700 тыс. рублей должны выбрать способ банкротства: упрощенно через суд или вообще без обращения в судебные инстанции - с помощью арбитражного управляющего, за год.

Для процедуры упрощенного банкротства в судебном порядке участие финансового управляющего предлагается сделать необязательным. И это в НСФР считают "необоснованным". Отсутствие анализа финансового состояния гражданина и выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, чем обычно и занимается финансовый управляющий, повлечет "безусловное существенное увеличение числа фиктивных банкротств граждан", отмечается в заключении.

Кроме того, по мнению НСФР, отсутствие надлежащего контроля со стороны финансового управляющего за действиями должника, его имуществом, перечнем обязательств создаст благоприятные условия для разных видов махинаций, включая сокрытие и вывод активов должника, а также подмену предмета залога. Это существенно усложнит защиту прав кредиторов и противоречит нормативно закрепленной цели процедуры банкротства - соразмерному удовлетворению их требований, говорится в заключении.

Возражает НСФР и против установления порога в 50 тыс. рублей для долга, при наличии которого человек может инициировать собственное упрощенное банкротство. В заключении этот порог назван "необоснованно низким". Правда, как его нужно повысить, в документе не говорится.

Не нравится НСФР и верхний порог в 700 тыс. рублей. Совет предлагает понизить его до 500 тыс. рублей, то есть той суммы, с которой становится доступна стандартная процедура несостоятельности.

Совет также против "неоправданно коротких сроков" для принятия отдельных решений во внесудебном банкротстве. Во-первых, речь идет о том, что саморегулируемой организации арбитражных управляющих отводится один всего рабочий день для назначения управляющего после получения заявления от гражданина. Во-вторых, о том, что самому управляющему для того, чтобы оценить, соответствует ли гражданин обязательным критериям для запуска процедуры банкротства (сумма долга, отсутствие имущества, с помощью которого можно погасить долги перед кредиторами и т.п.), отводится лишь 10 рабочих дней.

В Минэкономразвития на момент публикации материала не смогли предоставить комментарий по данному поводу.

Законопроект об упрощенном банкротстве был внесен в Госдуму в сентябре.