Минэкономразвития предложило разрешить россиянам выбирать способы банкротства

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить гражданам самим выбирать, как банкротиться - через суд или во внесудебном порядке, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов на заседании комитета Госдумы по собственности в среду.

По его словам, для этого планируется объединить два существующих законопроекта об упрощении процедуры банкротства физлиц. Один подготовлен Минэкономразвития и предусматривает освобождение арбитражных управляющих от ряда обязанностей в делах о несостоятельности граждан, имеющих долги до 700 тыс. рублей. Согласно законопроекту, управляющим не придется проводить собрания кредиторов, анализировать финансовое состояние должника, а поиск его имущества они будут проводить только по поручению и за счет кредиторов. Благодаря этому, считают в Минэкономразвития, затраты на дело о несостоятельности гражданина снизятся.

Второй законопроект подготовил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев ("Единая Россия"). Он предлагает удешевить процедуру за счет того, что она будет внесудебной и автоматически заканчиваться банкротством должника со списанием долгов через год, если у него не будет имущества, которое можно продать. Для гражданина эта процедура должна быть бесплатной, а гонорар в размере 3 тыс. рублей управляющему предполагается платить из специально сформированного Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Пополняться он должен за счет взносов СРО - по 15 тыс. рублей ежемесячно с каждой.

"Мы решили объединить два законопроекта, и предложить на выбор человеку, который попал в сложную жизненную ситуацию, обанкротиться или через так называемый досудебный порядок - через арбитражного управляющего, или на площадке суда, то есть в судебном порядке", - сказал Торосов на заседании комитета.

Пока что неясно, каким образом будут объединены два упомянутых законопроекта и кто будет вносить новый проект в Госдуму.

Ранее сообщалось, что в конце сентября по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства РФ - министра финансов Антона Силуанова представители заинтересованных органов власти договорились "о целесообразности консолидации положений о проведении упрощенной процедуры банкротства граждан как в судебном, так и во внесудебном порядке".