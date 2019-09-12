Госдума предложила упрощенное банкротство для борьбы с закредитованностью. Обобщение

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пока ЦБ РФ и Минэкономразвития спорили о вопросах закредитованности граждан, Госдума предложила конкретный законодательный механизм, который призван устроить и заемщиков, и кредиторов - упрощенное банкротство. В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который вводит в законодательство норму об упрощенном (внесудебном) банкротстве гражданина, если его долг составляет больше 50 тысяч рублей, но меньше полумиллиона рублей.

Поправки в закон о банкротстве были размещены в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента. Автор законопроекта - глава комитета по собственности Госдумы Николай Николаев ("Единая Россия").

"Во многих странах есть институт упрощенной процедуры банкротства, который несет в себе реабилитационную процедуру, направлен на помощь тем людям, которые оказались в очень сложном положении", - пояснил "Интерфаксу" идею законопроекта глава комитета. По словам Николаева, действующая сейчас в РФ процедура банкротства граждан достаточно дорогая: "Если у тебя нет имущества, если у тебя ничего нет, то тогда банкротство тебе недоступно, потому что сама процедура стоит где-то порядка 100 тыс. рублей", - напомнил депутат.

Кто может стать банкротом

Согласно проекту закона, процедура признания банкротом в упрощенном порядке будет для граждан бесплатной. Для признания банкротом гражданину нужно одновременно соответствовать пяти требованиям.

Гражданин должен быть официально признан безработными или его источник дохода должен быть менее величины регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Подать заявление можно не ранее чем через три месяца после признания безработным или снижения дохода.

Претендент на упрощенное банкротство не должен иметь имущества, принадлежащего ему на праве собственности, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом (то есть единственное жилье, одежда, обувь, награды).

Потенциальный банкрот не должен иметь совокупно более 50 тыс. рублей на банковских вкладах, в том числе в течение трех месяцев, предшествующих подаче заявления.

Гражданин не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики. До даты принятия заявления должен истечь срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство.

Гражданин не должен был быть признан банкротом в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Как можно стать банкротом

Автор законопроекта пояснил "Интерфаксу", что заявление о банкротстве гражданин может подать в любую саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих. Четкой привязки к прописке или регистрации нет.

"Он обращается в СРО, там ему назначают арбитражного управляющего, который будет сопровождать эту процедуру. Арбитражный управляющий изучает дела, он может запросить дополнительные документы. Не надо забывать, что речь идет о тех случаях, когда арбитражный управляющий удостоверяется, что этот человек соответствует требованиям. То есть у него нет имущества, нет накоплений и так далее. После этого он вывешивает в реестр данные о потенциальном банкроте", - заръяснил процедуру депутат Николаев.

После внесения данных гражданина в Единый специальный реестр сведений о банкротстве вводится мораторий на требования кредиторов по денежным обязательствам, прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, начисление процентов по всем обязательствам гражданина, также запрещено применение к нему иных финансовых санкций. Кроме того, приостанавливается действие исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина.

Исключение для банкрота

В проекте закона есть отсылка к ряду исключений, то есть финансовых обязательств, которые гражданин все равно будет исполнять.

"Никто не освобождает человека от платежей, которые связаны не с его хозяйственной деятельностью, а с его личностью. Есть такая формулировка в законе - платежи, которые неразрывно связаны с личностью", - напоминает автор законопроекта. К ним относятся исполнительные документы по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владению указанным имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о взыскании алиментов.

"Что касается приостановления любых платежей. Вы обратите внимание, что речь идет не обо всех платежах, речь идет о том, чтобы освободить кредиторов от этих споров, потому что речь идет о реабилитационной функции, когда запрещается какие-то дополнительные финансовые штрафы и пени вводить. Очень часто, к сожалению, в такой ситуации оказываются должники микрофинансовых организаций, в том числе, и таких вот не совсем легальных. И очень часто эти проценты могут превышать саму сумму долга в разы", - пояснил автор законопроекта.

Гражданин в течение срока внесудебного банкротства не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов и выдаче поручительств.

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ БАНКРОТОМ

После включения в реестр по упрощенной процедуре банкротства у гражданина есть год, в течение которого он может обратиться в СРО с просьбой вывести его из реестра в связи с улучшением его материального положения. С заявлением о выведении гражданина из реестра также может обратиться его кредитор.

"Здесь нужно найти баланс интересов кредиторов. Тот же самый банк, он не благотворительная организация, понятно, что человек пользовался этими деньгами. Так вот, здесь очень важен какой момент. Обратите внимание, что вот в течение этого года есть возможность у любого кредитора обратиться и прервать вот эту процедуру внесудебного банкротства и перевести ее, таким образом, в рамки судебного разбирательства", - говорит Николаев. По словам депутата, в данном случае кредиторы, исходя из размера долга, будут иметь право сами решать, стоит ли переводить споры в судебную плоскость.

"Эта мера, которую я предлагаю сделать в защиту кредиторов. Никто не собирается говорить о том, чтобы сделать законодательную индульгенцию типа амнистии. Это не амнистия, это мера, которая будет направлена на людей, которые попали в самое затруднительное положение", - подчеркнул депутат.

В том случае, если в течение года ни гражданин, ни его кредитор не подали заявление о выведении из реестра, то он автоматически и без решения суда признается банкротом и освобождается от требований кредиторов.

"Я хочу обратить внимание, что это процедура, которая, с одной стороны, сохраняет интересы кредиторов, но, с другой стороны, делает ее доступной для тех людей, у которых все плохо", - говорит Николаев.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УПРОЩЕННОЕ БАНКРОТСТВО

Согласно законопроекту, гражданин может быть признан банкротом во внесудебном порядке бесплатно. Вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Правила формирования данного фонда также прописаны в документе. Он будет формироваться национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на основе взносов своих членов. Размер взноса - не менее 15 тыс. рублей с каждой саморегулируемой организации арбитражных управляющих ежемесячно. "Не допускается освобождение саморегулируемой организации арбитражных управляющих от обязанности внесения взносов в Фонд поддержки внесудебного банкротства граждан", - говорится в проекта закона.

Эксперты называют законопроект "достаточно смелым", но обращают внимание на риски для арбитражных управляющих.

"Цели законопроекта понятны. Он направлен на упрощение процедуры банкротства граждан, на то, чтобы исключить суд из процедуры и сократить расходы. Главное - банкротство становится доступным для должников без имущества. Ведь сегодня банкротство все еще остается слишком дорогой услугой для большого числа граждан", - говорит Артем Кадников, старший юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры". При этом, по мнению эксперта, в текущей редакции законопроект не полностью учитывает интересы арбитражных управляющих и фактически обязывает их делать весьма непростую работу за очень скромное вознаграждение. "Следует также обратить внимание на то, что лишение кредиторов имущества - ведь именно это и означает освобождение должника от обязательств - без решения суда противоречит Конституции РФ", - подчеркивает эксперт.

"В целом можно только поприветствовать предлагаемую концепцию упрощенной процедуры банкротства граждан, которая направлена как на решение острой социальной задачи, так и на источники ее финансирования. Необходимо посчитать себестоимость предлагаемой модели финансирования для арбитражного управляющего, оценить потенциальный объем работы и сосредоточиться на ее доработке и усовершенствовании в рамках рассмотрения в Госдуме", - сказал "Интерфаксу" директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ) Кирилл Ноготков.

В случае принятия закона глава о праве граждан на внесудебное банкротство вступит в силу с 1 марта 2021 года.