Хасис пообещал "детально разобраться" в конфликте вокруг Nginx, "посмотрев документы"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Rambler до нового года проведет внеочередное заседание, на котором детально рассмотрит ситуацию вокруг прав компании на веб-сервер Nginx, сообщил его председатель и первый зампред Сбербанка Лев Хасис в эфире "Коммерсант FM".

"В данный момент Rambler не является какой-либо стороной по данной истории. ... Как председатель совета директоров я попросил, чтобы до нового года был создан специальный совет директоров Rambler ровно по этому вопросу, на котором мы эту ситуацию детально разберем. Посмотрим все документы", - сообщил Хасис.

Накануне Rambler Group заявила о правах на веб-сервер Nginx, которые якобы были нарушены в результате действий третьих лиц. Исключительное право принадлежит дочерней структуре группы - "Рамблер Интернет Холдинг". Право на предъявление претензий и исков передано кипрской компании Lynwood Investments CY.

По данным Rambler, в начале 2000-х веб-сервер разрабатывался ее сотрудником Игорем Сысоевым (веб-сервер — это сервер, который принимает запросы браузеров пользователей и выдает им HTML-страницы с данными). Таким образом, создание произведений сотрудниками в рамках трудовых отношений рассматривается работодателем как служебное произведение. "Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права", - считают в компании.

Несколько интернет-компаний, включая "Яндекс", "Вконтакте", HeadHunter и "Новые облачные технологии", поддержали суть проекта Nginx, который разрабатывался по принципу открытого кода.

"Ситуация с дальнейшим нарастанием конфликта между Nginx и Rambler вызовет массовый отток как программистов, так и предпринимателей в области ИТ, что негативно отразится на развитии отрасли высоких технологий в России", - отметил гендиректор "Новых облачных технологий" Дмитрий Комиссаров, слова которого приводятся в релизе компании.

По данным Crunchbase, компания Nginx на базе разработок Сысоева основана в 2011 году. Компания предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры компаниям, который распространяется по модели свободного ПО. Nginx обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, следует из данных на сайте компании.

С момента основания Nginx привлек $104 млн в рамках семи раундов инвестиций, в том числе от Runa Capital, Index Ventures и Goldman Sachs. В марте о покупке Nginx за $670 млн объявила американская F5 Networks.