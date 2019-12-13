"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Программы с открытым исходным кодом - это основа развития интернет-технологий, поэтому любые попытки преследования за создание подобных программ могут негативно сказаться на IT-рынке, считают в "Яндексе". Так в блоге компании ее директор по распространению технологий Григорий Бакунов прокомментировал ситуацию вокруг веб-сервера Игоря Сысоева Nginx.

12 декабря Rambler Group заявила, что ее права на веб-сервер Nginx, которые были нарушены в результате действий третьих лиц. Группа утверждает, что в начале 2000-х годов Nginx создали ее сотрудники в служебное время и в рамках трудовых отношений с работодателем, поэтому права на программу принадлежат ей.

"Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права", - считают в интернет-холдинге.

Исключительное право Nginx принадлежит дочерней структуре группы - "Рамблер Интернет Холдинг". Право на предъявление претензий и исков группа передала кипрской компании Lynwood Investments CY. По данным "СПАРК-Интерфакс", кипрская компания с 2016 по 2017 год владела 100% кинотеатра "Пионер", позднее эта доля была продана структуре Александра Мамута A&NN Investments (компании также имеют один юридический адрес на Кипре). Кроме того, эти компании "Коммерсантъ" недавно называл совладельцами Ideas4Retail, которая владеет эксклюзивными правами на развитие сети магазинов Hamleys и CookHouse в России.

Также 12 декабря в офис Nginx в Москве и домой к Сысоеву и гендиректору московского юрлица компании Максиму Коновалову пришли с обысками. Затем их доставили в полицию и там допросили. Коновалов рассказал в пятницу Forbes, что к нему пришли в 7 утра бойцы ОМОНА "с автоматчиками", а до этого по подъезду ходили люди с его фотографией и расспрашивали, где он живет. У него и Сысоева при обысках изъяли ноутбуки и мобильные устройства. Допросы обоих продолжались около четырех часов, добавил он.

В Rambler комментировать разбирательство отказались.

В "Яндексе" решили, что должны обозначить свою позицию по ситуации с Nginx после последних событий.

"Мы в Яндексе считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и без людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом", - заявил Бакунин.

По его словам, сейчас все используют браузеры с открытым кодом, получают с сервера страницы с открытым кодом, который работает на ОС с открытым кодом.

"Большая часть свойств этих программ появилась благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость опенсорс-программ — то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру", - говорится в заявлении.

В "Яндексе" гордятся опенсорс-разработками своих сотрудников и считают, что все технологические компании должны поддерживать такие проекты.

Бакунин отметил, что сами по себе программы с открытым кодом часто не приносят прибыли, в них главное - сильный открытый продукт, который улучшается всем миром и становится основой быстрого развития интернет-технологий.

По данным Crunchbase, компания Nginx на базе разработок Сысоева основана в 2011 году. Компания предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры компаниям, который распространяется по модели свободного ПО. Nginx обслуживает сервера таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, следует из данных на сайте компании.

С момента основания Nginx привлек $104 млн в рамках 7 раундов инвестиций, в том числе от Runa Capital, Index Ventures и Goldman Sachs. В марте о покупке Nxinx за $670 млн объявила американская F5 Networks.