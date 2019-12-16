Rambler потребовал 180 млрд рублей с Twitch за незаконную трансляцию матчей АПЛ

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка потребовала, чтобы Мосгорсуд пресек "пиратские трансляции" и взыскал с Twitch 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) за 36 000 случаев нарушения ее прав на показ матчей АПЛ в России, сообщил "Коммерсантъ". Суд рассмотрит этот иск 20 декабря.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович объяснил подачу иска большим количеством выявленных незаконных трансляций. Как рассказала изданию представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева, иск был подан в августе. Сначала Rambler добивался только блокировки трансляций. Затем компания потребовала 2,1 млн евро компенсации (около 147 млн рублей по курсу ЦБ).

29 ноября в суде представитель холдинга потребовал 180 млрд рублей компенсации. По словам источника газеты, эта сумма получилась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ - 36 000 - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей. Сумма требований может быть крупнейшей в российской судебной практике в этой области, сказал газете эксперт в сфере интеллектуальных прав Анатолий Семенов.

В Twitch считают иск несправедливым, поскольку сервис "только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав". Табастаева заверила, что компания сделала все для устранения нарушений, хотя "Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат".

Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.

Тwitch принадлежит Amazon, это крупнейшая видеостриминговая платформа в мире и России. По данным Mediascope, в октябре 2019 года аудитория сервиса в России составила 4,8 млн человек старше 12 лет. Россия для компании - третий или четвертый рынок по аудитории.

Блокировка Twitch ударит по игровой индустрии, считает основатель "Канобу" и Rawg Гаджи Махтиев. Он и сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша считают, что следующим шагом может стать блокировка YouTube.

Анатолий Семенов отметил, что последние действия Rambler "направлены против именно американских компаний и носят в некотором смысле патерналистский характер".

12 декабря Rambler Group заявила, что нарушены ее права на веб-сервер Nginx. По ее утверждению, основатель Nginx Игорь Сысоев разработал его во время работы в холдинге и в рабочее время. Весной 2019 года Nginx за $670 млн купила американская F5. Утром 12 декабря в офис Nginx в Москве и домой к Сысоеву и гендиректору московского юрлица компании Максиму Коновалову пришли с обысками, а затем их допросили в полиции.

В F5 в минувшие выходные претензии Rambler назвали бессмысленными. Компания сообщила, что после последних событий сразу приняла меры по защите основных сборок программного обеспечения для Nginx, Nginx Plus, Nginx WAF и Nginx Unit и что все они хранятся на серверах вне России.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис 13 декабря пообещал, что совет директоров Rambler до Нового года обсудит ситуацию на внеочередном заседании.