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Клиенты Сбербанка столкнулись с новым сбоем в работе мобильного банка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мобильный банк Сбербанка России работает с перебоями, сообщили "Интерфаксу" два клиента кредитной организации.

Некоторые клиенты не могут зайти в личный кабинет и осуществить перевод денег и другие операции. Также владельцам счетов не удается получить информацию по остаткам на счетах.

"Действительно, сейчас проводятся технические работы в системе Сбербанка. Максимальное время выполнения этих работ - до 4 утра по Москве", - сообщили корреспонденту "Интерфакса" в колл-центре Сбербанка. При этом в мобильном приложении Сбербанка нет предупреждения о техработах.

Последний масштабный сбой в работе онлайн-сервисов банка произошел 8 ноября. Тогда неполадки тоже затронули работу устройства самообслуживания. По данным портала Downdetector, клиенты банка также столкнулись со сбоем в работе онлайн-банка во второй половине дня 11 декабря.

Сбербанк

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