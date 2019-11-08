В работе банкоматов и онлайн-банка Сбербанка произошел сбой

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В работе онлайн-банка и мобильного приложения Сбербанка наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента банка.

В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка.

"У некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций с вкладами в системе "Сбербанк-онлайн", устройствах самообслуживания и ВСП (внутренних структурных подразделениях - ИФ). Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Клиенты не могут зайти в мобильный банк и в онлайн-банк с компьютера, соответственно, там невозможно сделать перевод или узнать размер остатков по счетам, сообщили "Интерфаксу" владельцы карт Сбербанка.

"Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк-онлайн". Пожалуйста, попробуйте позднее", - сообщил автоответчик на "горячей линии" банка.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе банка начались после 16 часов по московскому времени.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка был зафиксирован 11 октября.