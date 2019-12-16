ФАС предложила систему поощрения добросовестных участников госзакупок

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на создание механизма Рейтинга деловой репутации, при помощи которого будут поощряться добросовестные участники закупочных процедур, заявил замглавы ведомства Михаил Евраев на встрече компаний-поставщиков по госзаказу (регулируется законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) с представителями исполнительной и законодательной власти, организованной "Интерфаксом".

"Он (рейтинг) необходим, но эта история сложная - у регуляторов разные точки зрения на этот механизм. С нашей точки зрения - идея правильная", - сказал Евраев.

По замыслу ФАС, рейтинг должен стать инструментом для поощрения добросовестных поставщиков и рассчитываться автоматически на основании данных ЕИС (количество исполненных контрактов, их цена, качество выполнения). Для компаний, попавших в этот рейтинг, предполагается снизить в несколько раз финансовое обеспечение заявки или контракта.

В ходе встречи представители компаний-поставщиков озвучили ряд актуальных для них проблем. Большинство регулярно сталкивается с недобросовестными поставщиками, "перекупщиками", не имеющими опыта, квалификации и ресурсов для выполнения обязательств по контракту, которые выигрывают за счет демпинга. Обязательства по контрактам такие поставщики зачастую не выполняют, а претензионная работа с ними занимает до полугода. В такой ситуации заказчики идут на расторжение контракта по соглашению сторон, поскольку влезать в длительные судебные разбирательства, пытаться включить таких поставщиков в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), для них обременительно.

Участники встречи указали на необходимость оперативной коррекции данных в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) Единой информационной системы в сфере закупок. В каталоге встречаются позиции, в которых соответствующие характеристики "заточены" под конкретного производителя.

По словам депутата Госдумы, координатора проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетты, предложения участников встречи будут переданы в рабочую группу. "Сведем их в таблицу и направим четырем регуляторам (Минфин, ФАС, Федеральное казначейство и Счетная палата - ИФ). Если они поддержат то или иное предложение, то оно будет включено в пакет оптимизационных поправок (соответствующий законопроект правительство РФ планирует внести на рассмотрение Госдумы в феврале 2020 года - ИФ). Если нет, то будет обоснованный ответ, почему", - сказал Гетта.

Евраев рассказал представителям компаний-поставщиков, что часть волнующих их проблем либо уже решена, либо находится на этапе решения.

"По борьбе с профессиональными жалобщиками механизм уже придуман и будет реализовываться. Речь идет об универсальной предквалификации - когда на закупку смогут приходить только те поставщики, которые имеют опыт исполнения любых госконтрактов общим объемом в 20% от суммы нового контракта", - сказал Евраев.

По его словам, с этой нормой будет сопряжена другая норма - жалобу смогут подать только те компании, которые удовлетворяют требованиям универсальной предквалификации. То есть, чтобы подать жалобу по контракту в 20 млн рублей, компания должна будет иметь опыт исполнения госконтрактов на 4 млн рублей.

"Это единый комплекс борьбы с профессиональными жалобщиками", - подчеркнул замглавы ФАС.

Он отметил, что определенные механизмы для решения проблем у поставщиков есть уже сейчас, необходимо уметь ими пользоваться. Так, если в КТРУ встречается "заточка" под конкретного производителя, то уже сейчас можно обращаться в Минфин (он отвечает за наполнение каталога). "По каталогу регулярно собирается комиссия, в работе которой принимают участие представители различных ведомств", - отметил Евраев.

Также в ходе встречи были затронуты проблемы с определением начальной (максимальной) цены контракта, с использование критериев эквивалентности товаров в проектной документации, с документарным завершением контрактов и другие.

Законодательство о закупках постоянно совершенствуется, но ситуация с недобросовестными поставщиками и конкуренцией вызывает тревогу, констатировали участники встречи. По данным Росфинмониторинга, около 3 тыс. поставщиков по контрактам на общую сумму 130 млрд рублей, заключенным в рамках нацпроектов, оказались недобросовестными поставщиками. Эксперты "СПАРК-Маркетинга" подсчитали, что доля закупок с демпингом участников остается стабильной и составляет около 6%. При этом количество расторгнутых и исполненных менее чем на 50% от объема контрактов сократилось в 2019 году вдвое по сравнению с 2018 годом - с 2,71% до 1,23%, заказчики практически не ведут претензионную работу из-за отсутствия инструментов воздействия на недобросовестных поставщиков, свидетельствует анализ экспертов "СПАРК-Маркетинга".