ФАС скорректирует планы по использованию рейтинга деловой репутации

Она предлагает использовать рейтинг для допуска компаний к крупным закупкам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что прорабатывает дополнительные функции и порядок использования рейтинга деловой репутации (РДР).

Служба предлагает при формировании РДР участников госзакупок учитывать информацию об исполнении поставщиками контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), а в дальнейшем - и коммерческих контрактов.

"В случае, если компания хочет выходить на рынок госзаказа, то вся история ее работы по 44-ФЗ, 223-ФЗ, а возможно, в будущем и на коммерческом рынке, должна быть оцифрована, и эти данные должны стать основой формирования рейтинга", - заявил через пресс-службу замруководителя ФАС Михаил Евраев.

Нормативная правовая база, определяющая порядок формирования и использования РДР на данном этапе на основе контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, находится в проработке.

Другое предложение ФАС касается собственно использования рейтинга в процессе госзакупок. Ведомство предлагает в перспективе использовать РДР для допуска компаний к участию в крупных закупках или в закупках с высокой социальной значимостью и сжатыми сроками.

"Компании, за плечами которых есть большое количество качественно исполненных контрактов, должны иметь экономические преференции в виде существенного, в 2-3 раза, снижения размера обеспечения по контракту или получения более высокой оценки на конкурсах, - сказал Евраев. - Также возможно будущее использование рейтинга и для допуска компаний на крупные закупки или на закупки с высокой социальной значимостью и сжатыми сроками".

Как сообщалось, предложение о создании и использовании в госзакупках РДР - инициатива ФАС. Соответствующая норма включена в так называемый второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ (первый был принят в прошлом году - ИФ), который с мая месяца находится на рассмотрении правительства.

При этом под рейтингом деловой репутации участника закупки подразумевается совокупная оценка опыта участника закупки, формируемая в соответствии с правилами, установленными правительством РФ на основании данных из реестра контрактов, реестра договоров с госкомпаниями, информации и документов об исполнении таких контрактов. Правила формирования, случаи и порядок применения рейтинга деловой репутации участника закупки должно утверждать правительство.

"Он (рейтинг) необходим, но эта история сложная - у регуляторов разные точки зрения на этот механизм. С нашей точки зрения - идея правильная", - говорил в декабре прошлого года Евраев.

По замыслу ФАС, рейтинг должен стать инструментом для поощрения добросовестных поставщиков и рассчитываться автоматически на основании данных ЕИС (количество исполненных контрактов, их цена, качество выполнения).

Стоит отметить, что регуляторы рассчитывают на запуск механизма РДР в рамках госзакупок не ранее 2023 года.

"Рейтинг деловой репутации планируем вводить с 2023 года, - говорила летом текущего года заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе. - Это связано с тем, что Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок должна накопить чистые и достоверные данные по исполненным контрактам - на основе таких данных и будет автоматически рассчитываться РДР".

При этом Катамадзе отмечала, что ряд принятых и планирующихся поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) требуют развития функционала ЕИС, обеспечивающего автоматизацию процессов, следующих после подписания контракта. Речь идет, в частности, о претензионной работе, о приемке товаров, работ, услуг.

"Впервые регулируем автоматизацию процессов после заключения контракта, - сказала Катамадзе. - С 1 января этого года используется универсальный передаточный документ - он абсолютно легитимен. С 1 июля текущего года заказчики получат право использовать механизм электронного актирования, а с 1 апреля следующего года это станет обязанностью".

В свою очередь Евраев тогда отмечал, что после принятия второго оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ будет начата работа по подготовке подзаконных нормативных актов, определяющих механизм работы РДР. При этом он подчеркивал, что еще продолжается дискуссия по вопросу использования этого рейтинга.

"Запуск этого механизма позволит выстраивать квалификационный рейтинг, когда репутация станет бизнес-активом, что будет дисциплинировать поставщиков, - говорил Евраев. - Есть два варианта использования РДР - например, в ходе непосредственно закупочной процедуры или для снижения размера обеспечения исполнения контракта".

Также Евраев не исключал, что механизм РДР будет вводиться постепенно, по мере доработки функционала ЕИС.