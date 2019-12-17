Трубный рынок проверяет теорию Маркса

Итоги года трубной отрасли

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Жизнь промышленности в капиталистическую эпоху "превращается в последовательный ряд периодов среднего оживления, процветания, перепроизводства, кризиса и застоя", писал Карл Маркс в своем самом известном произведении. Российская трубная отрасль застряла посередине описанного в "Капитале" цикла - то ли в преддверии предписанного Марксом кризиса, то ли пытаясь, вопреки классику, от перепроизводства шагнуть "назад" к процветанию за счет будущих мегапроектов.

Профицит на рынке труб большого диаметра и, как следствие, загрузка российских производственных мощностей по выпуску ТБД меньше, чем наполовину, до недавнего времени были самой обсуждаемой темой в трубной отрасли РФ. За 2019 год ситуация с ТБД сильно не поменялась - спрос снижается, "Газпром" так и не приступает к реализации новых проектов, а одна нефтяная отрасль не может существенно увеличить загрузку мощностей. Поэтому производители начинают все активнее поглядывать в сторону экспорта и отгружают пробные партии в страны СНГ, Восточную Европу, Ближний Восток, Африку.

Но в этом году трубников ждал еще один вызов - сразу две компании объявили о выходе на рынок бесшовных и сварных труб для нефтяного сортамента (OCTG). Теперь к проблеме профицита на внутреннем рынке ТБД прибавились опасения относительно перепроизводства OCTG.

Неэффективные инвестиции или рыночная экономика

Загрузка мощностей по выпуску бесшовных труб (линейных, нарезных, общеотраслевого назначения) в этом году оценивается Фондом развития трубной промышленности (ФРТП, учредителями являются "Трубная металлургическая компания" , группа "ЧТПЗ" и "Объединенная металлургическая компания") приблизительно в 72%. Однако в 2023 году этот показатель может упасть до 60%. Это будет связано с выводом на полную мощность производственных площадок "Выксунского металлургического завода" и "Загорского трубного завода" (ЗТЗ).

Осенью в рамках Петербургского международного газового форума ЗТЗ и ВТБ подписали соглашение о стратегическом партнерстве для реализации проекта по производству OCTG в Центральной федеральном округе. Это стало полной неожиданностью для "монстров" российского трубного рынка: непосредственно во время подписания соглашения ЗТЗ с ВТБ основные акционеры ОМК, ТМК и ЧТПЗ собрались на внеплановое совещание на стенде одного из них, видимо, для обсуждения дальнейшей стратегии развития отрасли на фоне усиливающейся конкуренции.

Производственная мощность нового предприятия ЗТЗ составит 400-450 тыс. тонн. ВТБ выступит финансовым инвестором строительства нового промышленного кластера, предоставив кредит. Объем инвестиций оценивается в 35 млрд рублей. Выход проекта на полную мощность - в 2022 году, запуск производства - в 2021 году.

В 2021 году появятся также дополнительные мощности в 500 тыс. тонн Объединенной металлургической компании. ОМК Анатолия Седых объявила о намерении выйти на этот рынок еще пару лет назад. Свой проект компания оценила почти в 1,5 раза дороже - в 50 млрд рублей.

"ВМЗ (Выксунский метзавод ОМК - ИФ) сориентировался раньше и еще два года назад начал проектирование. Там цех уже практически построен", - говорит глава ФРТП Игорь Малышев. Проект ЗТЗ, по его мнению, "уже может усложнить ситуацию на рынке".

"Не факт, что получится как с ТБД, так как рынок OCTG все-таки стабильно растет. Но ситуация обострится. Встает вопрос эффективности и окупаемости такого рода проектов", - добавляет он, напоминая о неэффективности инвестиций в избыточные мощности.

Сейчас на российском рынке два производителя бесшовных труб - "Трубная металлургическая компания" и "Челябинский трубопрокатный завод" . Сварные OCTG выпускают "Выксунский метзавод" ОМК, "Газпромтрубинвест" и "Уральский трубный завод".

Российский рынок бесшовных труб (млн тонн, данные ФРТП):

2019 Динамика к 2018 2020 Динамика к 2019 2021 Динамика к 2020 2022 Динамика к 2021 2023 Динамика к 2022 Рынок б/ш труб 2,96 -3% 2,96 0% 3 1,4% 3,03 1% 3,07 1,3% Мощности рынка б/ш труб 4,1 0% 4,1 0% 4,1 0% 4,6 12% 5,1 11% Загрузка мощностей 72,5% -2,3 п.п 72,5% 0 п.п. 73,4% 0,9 п.п. 66,2% -7,2 п.п. 60,4% -5,8 п.п.

Свою инициативу выйти на рынок OCTG Загорский завод объясняет стабильным спросом на уровне 3-3,5 млн тонн в год. "Этот рынок равномерно растет - ежегодно на 5% - и меньше подвержен внерыночным факторам, нежели трубы для транспортировки ШФЛУ (широких фракций легких углеводородов - ИФ)", - пояснил "Интерфаксу" официальный представитель ЗТЗ Игорь Гусенков, подтвердив планы по выводу завода на полную мощность в 2022 году.

"Перепроизводство превращает плановую экономику в рынок. А рынка мы не боимся", - добавил Гусенков.

В ОМК тоже достаточно оптимистично смотрят на перспективы развития OCTG в России и не замечают конкурентов. "На рынке нефтедобычи мы видим текущий и перспективный спрос в сопоставимых с нашим проектом объемах как в части импортозамещения, так и в части экспорта", - сказал представитель ОМК в ответ на вопрос, скорректировала ли компания планы по новому производству после объявления о строительстве завода Загорским заводом.

Несмотря на оптимистичные прогнозы компаний, у основных игроков все-таки есть определенные опасения, связанные с усилением конкуренции на рынке OCTG. Как рассказали "Интерфаксу" несколько источников, у ЗТЗ после объявления о выходе на рынок бесшовных труб возникли трудности с выбором площадки под строительство новых мощностей. Точнее - с ее покупкой.

ЗТЗ рассматривал в качестве площадки для нового производства электрометаллургический завод в городе Ярцево (Смоленская область, основной актив ГУП Москвы "Литейно-прокатный завод"). Гендиректор ЗТЗ Денис Сафин даже зарегистрировал в ЕГРЮЛ под его покупку ООО "Ярцевский металлургический завод". Однако, по итогам торгов актив приобрел за 1,01 млрд "Евраз НТМК" (данные были размещены на сайте "Русского аукционного дома"), который перепродал его компании бывшего юриста ТМК - АО "Ренессанс-Лекс".

100% "Ренессанс-Лекса" принадлежит некоммерческой организации "Фонд Сотби" ("Фонд современных технологий бизнеса и инвестиций"), совладельцами которой являлись ТМК и ЗАО "Группа Синара" Дмитрия Пумпянского. На данный момент, согласно данным "СПАРК-Интерфакса", "Фонда Сотби" уже нет: он был исключен из ЕГРЮЛ в начале 2014 года.

В ТМК свою причастность к сделке отрицают: "Это не соответствует действительности". При этом в компании добавляют, что структуры Пумпянского также не имеют отношения к покупке ЛПЗ.

"Мы не видим логики в такой сделке для ТМК, - комментировали аналитики БКС первые сообщения СМИ о покупке ЛПЗ трубной компанией. - Единственное, ТМК (могла совершить сделку, так как - ИФ) пытается предотвратить выход Загорского трубного завода на рынок бесшовной трубы".

На Загорском заводе не стали комментировать сроки с выбором площадки. "Ярцево мы уже пару месяцев не рассматриваем (как площадку - ИФ)", - сказал Гусенков, отказавшись от дальнейших комментариев.

К концу этого года ЗТЗ обещает определиться с выбором подрядной организации для проектирования нового предприятия. В I квартале 2020 года ЗТЗ хочет уже заключить договоры на поставку оборудования и на строительно-монтажные работы.

Сварная vs бесшовная

Сегмент сварных OCTG тоже не отстает от общего тренда: здесь рост производственных мощностей обеспечит СП "Северстали" Алексея Мордашова с Tenaris (+ 300 тыс. тонн), Выксунский метзавод (+120 тыс. тонн), который, как и Волгореченский трубный завод ("Газпромтрубинвест", + 150 тыс. тонн), запустил производство в этом году.

Российский рынок сварных труб (тыс. тонн, данные ФРТП):

2019 Динамика к 2018 2020 Динамика к 2019 2021 Динамика к 2020 2022 Динамика к 2021 2023 Динамика к 2022 Рынок сварных OCTG 650 3% 700 7,7% 710 1,4% 740 4% 760 2,7% Мощности рынка OCTG 1 270 27% 1 270 0% 1 270 0% 1 270 0% 1 570 24% Загрузка мощностей 51,2% -11,8 п.п. 55,1% 3,9 п.п. 55,9% 0,8 п.п. 58,3% 2,4 п.п. 48,4% -9,9 п.п.

Завод "Северстали" и Tenaris заработает в 2021 году, на полную производственную мощность планирует выйти в 2024 году.

Для "Северстали" это новое направление: компания производила только трубы большого диаметра на "Ижорском трубном заводе". Еще в феврале, сразу после объявления о создании СП, эксперты обращали внимание на риск, связанный с высокой конкуренцией в сегменте.

"В среднесрочной перспективе рынок OCTG труб сохранит положительную динамику, - объясняет директор "Северстали" по работе с энергетическими компаниями Дмитрий Горошков. - Продукция СП "Северстали" и Tenaris будет обеспечивать растущий тренд по замещению бесшовных труб сварными, обеспечивая российских клиентов сегмента добычи нефти и газа рядом уникальных преимуществ". Эти преимущества, уверен Горошков, " позволят компании быть успешной при любом развитии событий на рынке.

В этом году, по прогнозам "Северстали", рост спроса на OCTG (сварные и бесшовные) в РФ составит 2,5-3%. Согласно оценкам "Атона", ежегодный прирост сегмента должен составлять более 2% для того, чтобы не возник вопрос перепроизводства.

"Перспективы спроса здесь определяются двумя факторами. С одной стороны - это инвестиционная активность нефтяных компаний, которая в свою очередь зависит от рынка и цены на нефть. С другой - спрос на OCTG может быть простимулирован налоговой политикой. Если налоговая система будет стимулировать добычу нефти из трудноизвлекаемых запасов, это положительно скажется на спросе на OCTG", - поясняет Горошков.

Новая площадка будет расположена в Сургуте. Близость к основным потенциальным клиентам (около 70% спроса на OCTG в РФ приходится на Югру) - важное конкурентное преимущество, убеждены в компании. До большинства месторождений нефтегазовых компаний оттуда можно добраться на автотранспорте или по железной дороге, что позволяет сократить логистические издержки.

Участники рынка говорят, что это не единственный подобный проект, который завязан непосредственно на близость расположения к основным потребителям: в ближайшее время может появиться еще одна площадка по производству OCTG непосредственно в районе нефтедобычи.

ФРТП прогнозирует увеличение спроса на трубы OCTG в 2020 году на фоне продолжения роста объемов эксплуатационного и разведочного бурения в России, увеличения добычи трудноизвлекамых углеводородов.

ТБД: стагнация без экспортных перспектив и роста промпроизводства

Дополнительные мощности по выпуску еще почти 1 млн тонн труб большого диаметра (ЗТЗ и "Лискимонтажконструкция") способствовали перераспределению загрузки между предприятиями.

"Рынок какой есть - такой и есть, - говорит Малышев из ФРТП. - Экспорта у нас больше не стало. Основные проекты "Газпрома" завершаются. Мы не видим экспортных перспектив, перспектив импортозамещения, промпроизводство не растет".

Текущий профицит мощностей по производству ТБД в РФ (тыс. тонн, данные ФРТП):

2018 Динамика к 2017 2019 Динамика к 2018 Отгрузка на внутренний рынок 2 072 29% 2 065 -0,3% Отгрузка на экспорт 766 -28% 790 3% Профицит мощностей 2 839 3,6% 3 072 8,2% Мощности 5 677 5% 5 927 4,4%

Незначительное изменение объемов потребления ТБД в 2019 году фонд объясняет завершением крупных проектов "Газпрома" - "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", "Сила Сибири", "Северный поток - 2", газопровод-отвод "Харасавэйское ГКМ - НГКМ Бованенково", которые были драйверами роста в последние годы. "Небольшой спрос в рамках этих проектов еще продолжается, а в 2020 году мы уже ждем падения спроса на ТБД", - сказал глава ФРТП.

Со стороны "Газпрома" уже наблюдается резкое снижение покупательской активности на рынке труб большого диаметра после интенсивного контрактования в предыдущем году, а также из-за реформирования блока закупок. Если в 2018 году было объявлено и доведено до заключения контрактов закупок на 158 млрд рублей (заключались в том числе контракты на несколько лет вперед), то с начала 2019 года было объявлено закупок на 5,4 млрд рублей, а разыграно или заключено контрактов - на 3,8 млрд рублей.

"Сегодня хорошо, почти на 100% загружен "Загорск" - он получил заказы "Газпрома". А "Лискимонтажконструкции" с мощностями в 400-500 тыс. тонн вообще не загружена, - сказал Малышев. - То есть у кого-то получилось, у кого-то - вообще не получилось. Ну, и загрузка других четырех производителей в целом снизилась. Рынок не растет. Он просел, ситуация стала тяжелой".

"В 2019 году сохраняется высокая конкуренция в связи с появлением новых игроков", - соглашается представитель ЧТПЗ. Тем не менее, по итогам этого года компания планирует увеличить отгрузку ТБД почти на треть - до 900 тыс. тонн (по сравнению с 688 тыс. тонн по итогам 2018 года). "Наибольшая загрузка в сортаменте ТБД наблюдалась в начале второго полугодия 2019 года, когда выполнялись ключевые заказы - Сарыарка и ТАПИ (газопровод Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия - ИФ)", - пояснила представитель компании.

"Северсталь", согласно предварительным прогнозам, в 2019 году сократила совокупный объем отгруженных ТБД на 13,5%, до 380 тыс. тонн. При этом директор "Северстали" по работе с энергетическими компаниями Горошков отметил, что поставки в адрес российских потребителей сохранятся на уровне прошлого года.

"Снижение, в первую очередь, обусловлено реализацией на "Ижорском трубном заводе" проектов, где была востребована менее производительная продукция, а также приостановкой производства для установки оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта по выпуску труб диаметром 508-630 мм. Это позволит нашей компании выйти в новые для себя ниши и обеспечить комплексные поставки ТБД, - сказал он. - В целом, в условиях ухудшения рынка "Северсталь" стала делать более сложные и трудоемкие заказы, учитывая требования потребителей. В настоящий момент у ИТЗ полная загрузка производственных мощностей".

"Загорский трубный завод" тоже говорит о стагнации спроса на ТБД на внутреннем рынке. "По нашим ощущениям, спрос 2 года назад и сегодня держится на одинаковом уровне, - сказал Гусенков. - Однако, если говорить о загруженности заводов, то она в этом году немного подросла. Но это за счет ближнего зарубежья: ТАПИ, СНГ. За счет проектов в этих странах. "Газпром" как свои объемы потреблял, так и потребляет. "Транснефть" в этом году сделает чуть больше заказов, чем ожидалось".

В 2019 году, по предварительным оценкам ЗТЗ, спрос на ТБД в России составил около 1,4 млн тонн. "Многие объемы сдвинулись на 2020 год, "уехав" из этого периода. Нас это тоже коснулось. Расширение действующих пропускных мощностей "Газпрома", которое было запланировано на этот год, перешло в 2020-2021 гг. и даже на 2022 год", - добавил представитель ЗТЗ.

По итогам этого года Загорский завод планирует отгрузить потребителям около 600-610 тыс. тонн ТБД (прирост более чем на 20%). "Не все в портфеле этого года - "Газпром". Около 10% -экспорт", - отметил Гусенков.

В следующем году компания намерена нарастить отгрузку до 700 тыс. тонн, а долю экспорта ТБД повысить до 12-13%.

Пока же, по мнению ЗТЗ, ждать новых тендеров от "Газпрома" не приходится, на их объявление компания рассчитывает не ранее конца первого полугодия 2020 года.

"Северсталь" в этом году также стала более активно развивать экспортное направление: в начале года компания отгрузила партию в Восточную Европу, в декабре - осуществила поставки ТБД в Египет.

Экспортные поставки ТБД российскими производителями в 2019 году, по оценкам ФРТП, составят 790 тыс. тонн

Тяжелый рынок

Спрос на все виды стальных труб в РФ упал в 2019 году, согласно предварительным данным ФРТП, на 1,4% по сравнению с 2018 годом. При этом в 2020 году рынок просядет еще на 1,7%.

Динамика потребления стальных труб в РФ (тыс. тонн):

Сегмент рынка 2018 Динамика 2017/2018 2019 (предварительные данные) Динамика 2018/2019 2020 (прогноз) Динамика 2019/2020 ТБД 2 091 30,2% 2 090 0% 1 800 -13,8% OCTG 2 307 1% 2 330 1% 2 380 2,1% НГП 932 -7,7% 800 -14% 800 0% Индустриальные 835 -1,3% 825 -1,2% 830 0,6% Для строительства и ЖКХ 3 989 -4,5% 3 970 -0,4% 4 035 1,6% Всего 10 154 2,3% 10 015 -1,4% 9 845 -1,7%

Отгрузка стальных труб в 2019 году в РФ, по предварительным данным ФРТП, составила 11,556 млн тонн, что на 1,5% ниже показателя 2018 года. При этом экспорт сократился до 2 млн тонн с 2,027 млн тонн годом ранее. В 2020 году фонд прогнозирует падение отгрузки российскими производителями на внутренний рынок до 11,42 млн, экспорт составит 2,01 млн тонн.

"Резюмируя - рынок тяжелый, роста нет, в экспорте - тоже все сложно. Одна из сквозных тенденций года заключается в том, что потребители ищут продукцию по минимальным ценам в ущерб качеству", - сказал Малышев.

С ломом и биржей

Почти год назад ФРТП, представляющий интересы ТМК, ОМК и ЧТПЗ, выступил с предложением ввести временное ограничение экспорта лома черных металлов. Это объяснялось необходимостью сдерживания роста себестоимости металлопродукции: прирост средних цен на лом в 2017-2018 гг. составил 52%, при этом рост себестоимости производства бурильных труб OCTG в 2018 году был равен 22,5%, из них на лом пришлось более половины (13%).

По данным ФРТП, около 90% потребления нефтяными компаниями металлопроката и труб приходится на обсадные, насосно-компрессорные и нефтепроводные трубы, в качестве основного сырья для производства которых используется лом черных металлов. Основной причиной роста себестоимости и цен на такие трубы в 2018 году металлурги называли резкое увеличение стоимости закупаемого лома (около 47% с января 2018 года по декабрь 2018 года), а также ферросплавов (от 21% до 500% в зависимости от видов). Так, средние цены на лом черных металлов на российском рынке увеличились с 12 тыс. рублей за тонну (без НДС) в январе 2018 года до 18 тыс. рублей в октябре 2018 года.

Вопрос ограничений экспорта активно обсуждался весь год, привел к разногласиям в ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших сталепроизводителей), которая так и не смогла определить консолидированную позицию по данному вопросу, и закончился введением временного квотирования экспорта по регионам.

С 1 сентября Россия ввела квоты на экспорт лома черных металлов (в объеме 1 млн 9,2 тыс. тонн) в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, по регионам сроком на 4 месяца.

"(Квотированием экспорта лома - ИФ) мы никому особо сильно не навредили. Мы дали возможность стабилизировать цену. Потому что за 2 года цены выросли на 50%", - сказал на встрече с журналистами статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По оценкам Минпромторга, около 30% стального производства в РФ приходится на электросталеплавильное производство, основным сырьем для которого является металлолом.

"Трубная промышленность - это часть металлургии. Там 4 крупнейших предприятия. И у них, конечно, тоже сейчас большие проблемы, загрузка производства. Потому что выполнены все крупнейшие международные проекты. А наши трубники выпускают очень качественные трубы большого диаметра, много поставляли. Сейчас - снижение объемов. Плюс - существует конкуренция, и на внешнем рынке", - добавил замминистра.

Российский рынок лома черных металлов (тыс. тонн, данные ФРТП):

2018 2019 Динамика 2018/2019 Заготовка лома ч/м для рынка РФ 22 131 22 990 4% Экспорт лома ч/м в дальнее зарубежье 3 910 3 110 -20,5% Экспорт лома ч/м в Белоруссию 1 380 1 140 -17% Средняя стоимость лома ч/м (руб./тонна) 18 245 15 300 -16%

1 января на смену квотированию должны были прийти биржевые торги. Однако срок введения правил биржевой торговли был перенесен на 1 апреля.

"Если ты хочешь продать лом на экспорт, то должен будешь это делать через биржу. Изначально хотели с 1 января. Но Дмитрий Николаевич (вице-премьер РФ Дмитрий Козак - ИФ) сказал: нет, все должны подготовиться к этому решению, подготовить все бизнес-процессы. Поэтому - с 1 апреля. Сейчас над этим работает и ФАС, и товарная биржа, и мы к этому привлечены и Минэкономразвития", - сказал Евтухов.

Несмотря на то, что биржевая торговля начнется только во втором квартале, продлеваться квотирование экспорта лома в новом году не будет. "Вице-премьер принял решение - продлевать не будем меру", - заявил замглавы Минпромторга.

На середину декабря из квоты было выбрано 825 тыс. тонн.