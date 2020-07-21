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ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Объединенная структура может занять более трети внутреннего рынка в сегменте труб большого диаметра уже по итогам 2020 года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.

"На первом этапе сделки предполагается, что основной акционер ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров совместно с партнерами войдет в капитал АО "ЗТЗ" в доле 50%", - сказал через пресс-службу советник председателя совета директоров, мажоритарного акционера ЧТПЗ Сергей Лебедев.

Партнеры при этом не называются. Доля Комарова, как ожидается, составит не менее 25% на этом этапе.

Согласно достигнутым договоренностям, после вхождения Комарова и партнеров в капитал ЗТЗ, гендиректором Загорского завода останется его совладелец Денис Сафин.

Следующим этапом сделки станет консолидация всех промышленных активов сторон. Сроки завершения первого этапа и дальнейшей консолидации в компании пока не разглашают.

Определить ценовые параметры и уточнить финансовые модели сторонам поможет аудиторская компания из "большой четверки". Уже созданы рабочие группы с участием обеих сторон по финансово-экономическим, юридическим, техническим и коммерческим вопросам в целях выработки мероприятий, необходимых для реализации достигнутой между акционерами договоренности.

Число партнеров в новой промышленной группе может быть увеличено - в нее также может войти "крупная финансовая структура", рассказали "Интерфаксу" источники, близкие к сделке. В ЧТПЗ и ЗТЗ от официальных комментариев отказались.

Ежегодный синергетический эффект за счет объединения усилий в области закупок, логистики и продаж превысит 7,5 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" директор по стратегии ПАО "ЧТПЗ" Дмитрий Бурлай.

"Создание промышленно-финансовой группы соответствует стратегическим планам развития предприятий и повышает операционную эффективность, что важно в условиях возрастающей конкуренции, - отметил он. - Объединённые усилия будут направлены на концентрацию инвестиционных ресурсов с целью развития приоритетных продуктовых направлений с привлечением оптимальных по стоимости финансовых ресурсов, повышение научно-технического потенциала для развития потребительских характеристик продукции и развитие экспортного потенциала".

"Мы длительное время изучали вопрос по созданию совместной группы и пришли к выводу, что наибольший эффект обе компании получат именно от такой конфигурации. В самое ближайшее время рабочие группы обеих компаний приступят к плану по синхронизации деятельности, и начнется непосредственный процесс консолидации активов", - привела пресс-служба ЗТЗ слова управляющего директора завода Андрея Лясковского.

Новая группа, образованная в результате объединения ЧТПЗ и ЗТЗ, может занять более трети внутреннего рынка в сегменте труб большого диаметра уже по итогам 2020 года при прогнозе объемов российского рынка в размере 1 867 000 тонн ТБД.

Согласно оценкам группы ЧТПЗ спрос на рынке ТБД в 2021 году будет на уровне 2,23 млн тонн, в 2022 году - 2,46 млн тонн.

До июля Загорский завод вел переговоры с "Металлоинвестом" о сотрудничестве на базе "Уральской стали" (входит в "Металлоинвест"). Однако в начале июля компании заявили, что отказались от партнерства "после глубокой проработки и анализа рыночной конъюнктуры". ЗТЗ рассматривал "Уральскую сталь" как площадку для нового проекта - производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), потенциальная сделка была анонсирована в конце января этого года. Как сообщалось, в конце прошлого года ЗТЗ объявил о совместном с ВТБ проекте по выпуску OCTG мощностью 400-450 тыс. тонн в рамках диверсификации бизнеса.

На данный момент на российском трубном рынке 5 основных игроков - ЧТПЗ, ЗТЗ (сооснователю и партнеру адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николаю Егорову принадлежит 25%, еще 74,99% - у Steel Pipe East Ltd., владельцем которой является Белла Мухина), "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых и "Ижорский трубный завод" "Северстали" Алексея Мордашова.

ЧТПЗ ЗТЗ Николай Егоров Белла Мухина Металлоинвест Андрей Комаров

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