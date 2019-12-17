"НОВАТЭК" выиграл аукционы на два участка с ресурсами газа в почти 700 млрд куб. м

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" выиграло аукцион на право пользования Южно-Ямбургским участком для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, сообщил "НОВАТЭК".

Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 506 млрд куб. м газа и 126 млн т жидких углеводородов, что в совокупности составляет 4,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 25 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 1 млрд 66 млн руб.

Участок расположен на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа в непосредственной близости от Северо-Уренгойского месторождения ЗАО "Нортгаз", совместного предприятия "НОВАТЭКа".

Кроме того, "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" выиграл аукцион на право пользования Восточно-Ладертойским участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья. Участок расположен на территории Гыданского полуострова ЯНАО.

Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 184 млрд куб. м газа и 32 млн т жидких углеводородов, что в совокупности составляет 1,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 25 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 81 млн руб.

Участок граничит с Ладертойским, Нявуяхским, Западно-Солпатинским и Центрально-Надояхским лицензионными участками "НОВАТЭКа" на полуострове Гыдан. Приобретение нового лицензионного участка соответствует стратегии Компании по наращиванию ресурсной базы на Ямале и Гыдане.