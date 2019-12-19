"НОВАТЭК" попросил Путина разрешить заказать десять газовозов на зарубежных верфях

В компании считают, что верфь "Роснефти" не успеет построить все необходимые ей суда в сжатые сроки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина разрешить компании заказать десять газовозов класса Arc7 на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Михельсона.

Эти газовозы нужны "НОВАТЭКу" в дополнение к еще пятнадцати, которые компания планирует построить на верфи "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка) для проекта "Арктик СПГ 2". Компания должна увеличить флот, поскольку планирует выйти к 2030 году на производство 70 млн тонн СПГ в год, объяснил Михельсон. По его оценке, "Звезда", которая выпускает по пять газовозов в год, не успеет к этому сроку построить нужное количество судов.

"Строительство дополнительного флота в такие сроки возможно осуществить только на зарубежных верфях" и, с учетом планов по заказу СПГ-танкеров со стороны проектов в Катаре и США, размещение заказа необходимо осуществить "в ближайшее время", цитирует газета обращение предпринимателя. Он пообещал гарантировать долгосрочную загрузку "Звезды" до 2030 года, заказав на верфи еще 20 газовозов.

"НОВАТЭК" запустил "Ямал СПГ" с реальной производительностью 17,5 млн тонн в год. В I квартале 2020 года заработает четвертая очередь проекта мощностью еще 1 млн тонн. В 2023 году начнется запуск проекта "Арктик СПГ 2" мощностью 20 млн тонн, напоминает издание. Также в 2020 году компания должна окончательно определиться с запуском в 2023 году "Обского СПГ" мощностью 5 млн тонн.

На письме Михельсона Путин поставил резолюцию с поручением вице-премьеру Юрию Борисову доложить о возможностях российских верфей и об их соответствии потребностям "НОВАТЭКа". По данным "Коммерсанта", решение по просьбе Михельсона еще не принято.

По данным газеты, для "НОВАТЭКа" нет никаких юридических ограничений для заказа судов за рубежом. Однако, как говорят информированные источники издания, компании приходится согласовывать этот заказ, поскольку Путин, по сути, лично курирует "Звезду" и поскольку существуют планы по развитию крупнотоннажного судостроения в России. По их мнению, "НОВАТЭК", скорее всего, получит разрешение на этот заказ с учетом невозможности для "Звезды" построить столько дополнительных газовозов в такие сроки, но "Роснефть" будет таким решением крайне недовольна, так как ожидала, что "Звезда" будет получать все заказы на арктические газовозы.