АСВ потребовало 141,4 млрд руб. с владельца и экс-руководства Татфондбанка

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Татфондбанка на 141,4 млрд рублей лиц, контролировавших эту кредитную организацию, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Лицензия Татфондбанка была отозвана в 2017 году.

Как сообщается в пресс-релизе, АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении ряда лиц к субсидиарной ответственности: основного владельца, экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, другого бывшего председателя правления банка Ильдуса Мингазетдинова, зампреда правления Наилю Тагипрову и еще восемь граждан.

Агенство в ходе конкурсного производства установило, что контролирующие банк лица формировали техническую ссудную задолженность, замещали рыночные активы на безнадежные, покупали неликвидные ценные бумаги, передавали ликвидные активы в доверительное управление связанной с Татфондбанком организации, заключали договора доверительного управления в интересах связанной с банком компании, а также снимали надлежащее обеспечение по безнадежной задолженности, отметили в АСВ.

Агенство также обращает внимание, что, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующие банк лица не пытались предотвратить банкротство кредитной организации. В результате финансовое положение банка сильно ухудшилось и он не смог полностью расплатиться с кредиторами, отметили в АСВ.

В сообщении подчеркивается, что все эти обстоятельства по закону являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих банк. "Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка", - обещает АСВ.

Дело Татфондбанка

Банк России отозвал лицензию у входившего в топ-50 российских банков Татфондбанка 3 марта 2017 года. В апреле кредитная организация была признана судом банкротом. "Дыра" в капитале Татфондбанка оценивалась в 118 млрд рублей.

В августе 2019 года гражданский иск на 50 млрд рублей был предъявлен Роберту Мусину в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Гражданским истцом, в соответствии с постановлением следователя, выступает АСВ.

Первоначально бывшего банкира обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.4 ст.174.1 (незаконная легализация денежных средств или иного имущества) и ч.2 ст.201 (злоупотребление полномочиями). Однако к моменту передачи дела в суд в нем остались только шесть эпизодов злоупотребления полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ).

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин использовал свои полномочия в Татфондбанке вопреки его интересам и в целях извлечения личной выгоды. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей, при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам - на сумму 20,5 млрд рублей, при уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка, при получении этим банком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений.

Мусин был арестован в марте 2017 года, затем его перевели под домашний арест, под которым он должен будет находиться до 14 января 2020 года.