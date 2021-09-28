Бывший предправления Татфондбанка Мусин приговорен к 12 годам колонии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Казани Вахитовский районный суд приговорил к 12 годам колонии общего режим бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, передал корреспондент "Интерфакса". Он признан виновным в нескольких эпизодах злоупотребления полномочиями (ч.2 ст.201 УК).

До сих пор Мусин находился под домашним арестом. Суд изменил ему меру пресечения, и он был арестован в зале суда.

Также суд по просьбе гособвинения лишил бывшего банкира госнаград.

Гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично - на сумму 23,3 млрд рублей. АСВ просило взыскать с него 141,4 млрд рублей.

В июне гособвинение попросило приговорить Мусина к 14 годам и 9 месяцам колонии.

Бывшему банкиру вменили шесть эпизодов злоупотребления полномочиями в банке в период с января 2013 года по декабрь 2016 года.

Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей, при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей, при уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утратившие ликвидность облигации Татфондбанка, при получении Татфондбанком кредита в Банке России в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Татфондбанк лишился лицензии 3 марта 2017 года, в тот же день стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении Мусина. Банкир был арестован в тот же день.

На прениях сторон защита просила назначить Мусину наказание в пределах срока, который он провел в СИЗО и под домашним арестом с марта 2017 года, оправдав его по одному эпизоду и прекратив преследование по еще двум за сроком давности. Три оставшиеся эпизода адвокаты просили переквалифицировать на более мягкие статьи.