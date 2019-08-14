Бывшему руководителю Татфондбанка продлили домашний арест на полгода

Защита просила, чтобы его дело суд слушал в закрытом режиме

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани продлил до 14 января 2020 года домашний арест бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину. Его обвиняют в шести эпизодах злоупотребления полномочиями против интересов банка.

Суд также отклонил ходатайство защиты, которая просила рассматривать дело Мусина в закрытом режиме.

Дело в отношении Мусина возбудили в марте 2017 года. 3 марта 2017 года его арестовали. В январе 2018 года по просьбе следствия его перевели под домашний арест.

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин использовал свои полномочия в Татфондбанке вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя и других лиц.

В частности, он способствовал выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей, выводу залогов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей, считает следствие. Также злоупотребление полномочиями оно усматривает в уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утратившие ликвидность облигации Татфондбанка, и в получении Татфондбанком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

В январе 2018 года следователь в суде сообщил, что Мусин дал признательные показания по четырем вменяемым эпизодам, в результате которых Татфондбанк и ЦБ получилт 24,6 млрд рублей ущерба.

В начале июля 2019 года дело Мусина было передано в суд.

Татфондбанк лишился лицензии в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.