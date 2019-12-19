Поиск

Индекс Nasdaq обновил рекорд закрытия

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Однако Nasdaq Composite продолжил рост, закрывшись на рекордной отметке пятую сессию подряд.

Торговая сделка США и Китая, о заключении которой стало известно в прошлую пятницу, поддержала рынки на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

"В отсутствие новых подробностей об условиях сделки или о том, когда ее предполагается подписать, на рынках наблюдается некоторая нервозность", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян, слова которого приводит MarketWatch.

Давление на фондовые индексы в среду также оказало падение акций FedEx, которые подешевели на 10%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний понизила прогноз прибыли на текущий фингод, объяснив это более слабой, чем ожидалось, выручкой в каждом из сегментов ее бизнеса, а также растущими расходами.

Согласно новому прогнозу FedEx, ее прибыль в 2020 фингоду, завершающемся в мае, составит $10,25-11,5 на акцию. Ранее компания ожидала, что этот показатель составит $11-13 на акцию. Результаты компании за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий экспертов.

При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование по импичменту Трампу.

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за импичмент президенту страны по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. потеряли в цене 0,1%. Компания наряду еще с 11 банками договорилась выплатить в общей сложности $250 млн для урегулирования дела о манипулировании ценами на облигации, выпущенные ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.

Акции Cigna Corp. подорожали на 2,4%. Американский страховщик договорился о продаже одного из своих подразделений компании New York Life за $6,3 млрд.

Цена бумаг Leidos Holdings выросла на 4,5%. Оборонная компания сообщила, что купит фирму Dynetics, специализирующуюся на прикладных исследованиях и решениях в области национальной безопасности, за $1,65 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду снизился на 27,88 пункта (0,1%) и составил 28239,28 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,38 пункта (0,04%) - до 3191,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,38 пункта (0,05%) и составил 8827,73 пункта, достигнув нового рекорда на закрытие торгов.

США Nasdaq

Новости по теме

Новости

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в "серую" зону из-за законопроекта Турчака

Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Более ста тысяч москвичей стали невыездными из-за долгов по кредитам на 153,5 млрд руб.

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

ЦБ заявил о заметном влиянии "мусорной реформы" на инфляцию в 2019 году

Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Итоги года: 2019

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');