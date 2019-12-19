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Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,4-0,5%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок начал в четверг торги умеренным снижением котировок на фоне коррекции на рынках Азии. Лидерами снижения бумаги "ЛУКОЙЛа" из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 3013,18 пункта, индекс РТС упал на 0,5% до 1515,03 пункта. Котировки основных "фишек" на "Московской бирже" изменились разнонаправленно в пределах 1%.

Доллар подешевел на 11 копеек до 62,56 рубля.

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2,4%, до 6100,5 рубля; дивиденды составляют 192 рубля на акцию), "РусАла" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Россетей" (+0,3% и +1% "префы"), "Татнефти" (+0,3%).

Индексы акций в США накануне показали смешанную динамику на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Однако Nasdaq Composite (+0,1%) продолжил рост, закрывшись на рекордной отметке пятую сессию подряд.

Торговая сделка США и Китая, о заключении которой стало известно в прошлую пятницу, поддержала рынки на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. США также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование по импичменту Трампу. Палата представителей Конгресса в среду проголосовала за импичмент президенту по обвинению в злоупотреблении властью и попытке помешать расследованию конгресса. За оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%, китайский Shanghai Composite находится на уровне среды), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Банк Японии по итогам заседания в четверг сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Регулятор отметил, что экономика Японии умеренно повышается, хотя есть некоторые признаки слабости экспорта, производства и деловых настроений в стране после серии стихийных бедствий, а также из-за слабого зарубежного спроса. Тем не менее, обеспокоенность относительно мировой экономики несколько снизилась после заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также победы Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

Правительство Японии в среду обновило экономический прогноз и теперь ожидает роста ВВП страны на 1,4% за год, который начнется 1 апреля 2020 года, по сравнению с ожидавшимися в июле 1,2%.

Нефть утром в четверг умеренно дорожает. К 10:01 февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,1%, до $66,22 за баррель, февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,02%, до $60,86 за баррель.

Новый министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в среду, что "золотой век" сланца в стране еще не закончился и ожидаемое в следующем году замедление темпов роста добычи в Пермском бассейне, скорее всего, будет временным. Появление новых технологий бурения лучше подготовит компании к колебаниям котировок, сказал он в интервью агентству Bloomberg. По мнению министра, рынок стал менее волатильным благодаря тому, что США получили статус крупного нефтепроизводителя.

США Китай Мосбиржа РТС Brent WTI Дональд Трамп Конгресс

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