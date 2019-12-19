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Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.

В октябре Сбербанк договорился выкупить у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" косвенную долю в интернет-холдинге за 11,3 млрд рублей. Речь идет о выкупе 35-процентной доли Газпромбанка, а также 1-процентной доли "Ростеха" в "МФ Технологиях". Таким образом, банк получил около 21% голосов интернет-холдинга.

Ранее в четверг Газпромбанк также сообщил о выходе из капитала "МФ Технологий". По итогам сделки в капитале "МФ Технологий" доли распределены следующим образом: у ПАО "Мегафон" - 45%, у Сбербанка - 36%, у "Ростеха" - 10%, у USM - 9%.

При этом Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое уже номинировали первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

Помимо "МФ Технологий", акционерами Mail.ru Group также являются Alibaba Group (4,4% голосов), Naspers (12,3% голосов), Tencent (3,3% голосов). На free float приходится 21,7% голосов.

Сбербанк Mail.ru МФ Технологии Газпромбанк

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