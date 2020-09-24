Тиньков счел, что Сбербанку стоило весной купить подешевевшую Mail.ru

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанку стоило купить своего партнера по совместному предприятию Mail.ru Group весной этого года, когда компания стоила дешево, считает основатель TCS Group Олег Тиньков.

"На их месте (мы бы - ИФ) давно купили Mail.ru, я не верю в СП и партнерства - это плохо работает. Им нужно было покупать весь Mail.ru весной, когда он стоил мало", - написал Тиньков в инстаграме по итогам просмотра конференции Сбербанка, на которой кредитная организация представила новый бренд.

Бизнесмен отметил, что некоторые из сервисов, которые Сбербанк представил на конференции, группа "Тинькофф" уже имеет, какие-то скоро запустит. "Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали так же и еще быстрее", - добавил Тиньков.

По его словам, глава Сбербанка Герман Греф - "талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать". "Но, мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его нужно, конечно, делать премьер-министром, представляете, как бы он поменял страну", - написал Тиньков.

Сбербанк и Mail.ru с прошлого года развивают совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды. Также Сбербанк является косвенным акционером Mail.ru - через "МФ-Технологии" (ей принадлежит 5,2% экономического интереса, или 58,3% голосов Mail.ru). Сбербанк владеет 36% "МФ-технологий", он купил эту долю за 11,3 млрд рублей в декабре 2019 года.

Во вторник TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций финансовой группы. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями.

"Яндекс" в июне этого года завершил многолетние партнерские отношения со Сбербанком, в результате чего стороны разделили между собой два СП - "Яндекс.Деньги", доставшееся банку, и "Яндекс.Маркет" (единственным акционером снова стал "Яндекс").