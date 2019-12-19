"НОВАТЭК" запустил Северо-Русское месторождение

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию в режиме пуско-наладочных работ под нагрузкой на Северо-Русском месторождении с годовым проектным уровнем добычи 5,7млрд куб. м природного газа и 700 тыс. т газового конденсата, сообщила компания.

Северо-Русское месторождение является первым из группы месторождений Северо-Русского блока, включающим также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом добычи газа более 13 млрд куб. м в год.

Ранее сообщалось, что "полка" добычи на Северо-Русском кластере планируется в объеме 14 млрд куб. м газа, 1 - 1,5 млн тонн конденсата и 3 млн т нефти в год.

"Успешный запуск Северо-Русского месторождения соответствует нашей стратегии по наращиванию добычи природного газа на активах компании в зоне Единой системы газоснабжения", - приводятся в сообщении слова главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона.

Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По состоянию на 31 декабря 2018 года, совокупные запасы месторождения составили около 104 млрд куб. м природного газа и 6,5 млн тонн жидких углеводородов по российской классификации, сообщил "НОВАТЭК".

Ранее ООО "Газпром трансгаз Сургут" сообщило, что на первом этапе объем транспортировки голубого топлива Северо-Русского месторождения составит 3,5 млн кубометров в сутки, а уже со II квартала 2020 года он увеличится до 20 млн кубометров в сутки.

Сообщалось, что инвестиции в обустройство Северо-Русского блока месторождений оцениваются в более 100 млрд рублей инвестиций, запуск двух из четырех участков намечен на IV квартал 2019 года. В 2019 году планируется одновременно запустить Северо-Русское и Дороговское месторождения, в 2020 году - Восточно-Тазовское, в 2021 году - подключить Харбейское.