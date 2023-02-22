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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Два человека погибли при взрыве на месторождении "НОВАТЭКа" в ЯНАО

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате двое рабочих погибли, один пострадал, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Источник в экстренных службах уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел на Северо-Русском месторождении. Добычей на нем занимается "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз".

"21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении управления СКР.

Погибли рабочие 1984 и 1993 годов рождения. Еще один рабочий получил травмы, он доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На место происшествия работает следственно-оперативная группа.

Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, добычей на нем занимается "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз". Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2019 году. Годовой проектный уровень добычи составляет 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. тонн газового конденсата.

НОВАТЭК ЯНАО
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