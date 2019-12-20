Басманный суд рассмотрит просьбу об аресте седьмого фигуранта "дела Калви"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в 15:00 в пятницу начнет рассматривать ходатайство следствия об аресте бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Он стал седьмым фигурантом так называемого "дела Baring Vostok".

Цакунову вменяют мошенничество в особо крупном размере, добавила Морозова.

О его задержании стало известно 19 декабря. В инвестфонде Baring Vostok заявили о безупречной репутации Цакунова и назвали его преследование необоснованным.

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". По делу проходят основатель инвестфонда Майкл Калви, партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Вину признает только Кордичев.

Калви настаивает, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.