Поиск

Басманный суд рассмотрит просьбу об аресте седьмого фигуранта "дела Калви"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в 15:00 в пятницу начнет рассматривать ходатайство следствия об аресте бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Он стал седьмым фигурантом так называемого "дела Baring Vostok".

Цакунову вменяют мошенничество в особо крупном размере, добавила Морозова.

О его задержании стало известно 19 декабря. В инвестфонде Baring Vostok заявили о безупречной репутации Цакунова и назвали его преследование необоснованным.

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". По делу проходят основатель инвестфонда Майкл Калви, партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Вину признает только Кордичев.

Калви настаивает, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

Baring Vostok банк Восточный Александр Цакунов Басманный суд

Новости по теме

Новости

Губернаторам поручили заранее наладить вывоз мусора на новогодние праздники

"Транснефть" решила ужесточить контроль за нефтяниками после форс-мажора на "Дружбе"

Сбербанк открыл первый McDonald's в отделении

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Российско-украинский газовый конфликт

Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

"Победа" запросила допуски к рейсам из Сибири в Таиланд

Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Российско-украинский газовый конфликт

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');