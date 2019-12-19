Задержан бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Цакунов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемым в рамках которого проходит основатель фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, в пятницу следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Цакунову меры пресечения.

Официальными комментариями по данному поводу "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Дело Baring Vostok

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года.

Согласно материалам, с заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых задержанных по делу: Майкла Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего генерального директора ПКБ Максима Владимирова и экс-председателя правления "Восточного" Алексея Кордичева.

Всем фигурантам было предъявлено обвинение в хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.

Согласно позиции Майкла Калви, уголовное дело стало инструментов борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, легшей в основу уголовного дела Калви и его коллег.

Эксперты, говорил "Интерфаксу" знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего "Восточному", составляет $60 млн - около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн - 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.

Банк "Восточный" переживает корпоративный конфликт с осени 2018 года. Сторонами в конфликте выступают Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok - ИФ) с 41,63% банка и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна - 40,01%.