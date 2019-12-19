В Baring Vostok считают необоснованным задержание нового фигуранта "дела Калви"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В инвестфонде Baring Vostok подтвердили, что задержан бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов. Его задержание в компании назвали необоснованным.

"Его задержание ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах", - заявил представитель фонда.

Он назвал Цакунова профессионалом с безупречной репутацией, который сыграл большую роль в укреплении банка "Восточный",

"Мы не сомневаемся в его невиновности и исключительной порядочности", - заявили в Baring Vostok.

Ранее о задержания Цакунова по "делу Майкла Калви" сообщил информированный источник "Интерфакса". По его данным, следствие в пятницу попросит суд его арестовать.

Цакунов стал седьмым фигурантом дела. По нему также проходят основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль (гражданин Франции), Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Их обвиняют в хищении у банка 2,5 млрд рублей. Все, кроме Кордичева, вину отрицают.

Дело возбудили 13 февраля по жалобе миноритария банка Шерзода Юсупова. 15 и 16 февраля все фигуранты дела были арестованы. В апреле Калви и Кордичева по просьбе следствия перевели под домашний арест, в августе такую же меру избрали для Дельпаля.

В Baring Vostok уголовное дело считают продолжением внутрикорпоративного спора Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна с фондом за контроль над банком. Аветисян это отрицает.